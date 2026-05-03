Alonso souligne l’avantage de Ferrari avant une course sous la pluie

À un peu plus de deux heures du départ d’un Grand Prix de Miami potentiellement perturbé par la pluie, Fernando Alonso estime que Ferrari dispose d’un avantage non négligeable même si son analyse mérite d’être nuancée.

Alors que la pluie s’est bien abattue en Floride pour la course de Formule 2 (qui a été retardée mais a pu partir) et que la FIA a avancé le départ de la course F1 à 13h heure locale, 19h en France, la majorité du plateau n’a encore jamais piloté les monoplaces actuelles sous la pluie. Une situation qui pourrait rebattre les cartes.

Ferrari fait figure d’exception, après un essai privé mené en avril sur le circuit de Fiorano, où Lewis Hamilton a enchaîné deux journées de roulage avec les pneus pluie de Pirelli. Un point relevé par Alonso, qui y voit un avantage clair pour la Scuderia.

"Disons qu’en conditions sèches, nous n’avons aucune chance, et en conditions humides, nous n’en avons probablement pas non plus," a confié le pilote Aston Martin F1 dans le paddock.

"Mais on ne sait jamais ce qui peut se passer dans une course sous la pluie, et ce sera la première fois avec ces voitures et ces règles que nous allons rouler dans ces conditions."

Dans ce contexte, Alonso pointe du doigt l’expérience accumulée par Ferrari.

"Seule Ferrari a eu ce luxe avec des essais illimités avec Pirelli et d’autres choses. Et ils ont aussi un plus petit turbo qui devrait bien les aider en termes de souplesse."

Une affirmation toutefois inexacte, puisque l’équipe Racing Bulls a également effectué un test pluie avec Pirelli à Suzuka après le Grand Prix du Japon.

Quoi qu’il en soit, le double champion du monde insiste sur l’approche à adopter pour Aston Martin.

"Nous devons simplement saisir les opportunités en course. Nous ne sommes pas Ferrari, donc nous devons apprendre de cela."