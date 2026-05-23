Deuxième, Norris a vécu ’une bonne course’ face à des pilotes Mercedes F1 ’rapides’

Lando Norris a terminé deuxième du Sprint du Grand Prix du Canada, profitant d’une erreur d’Andrea Kimi Antonelli pour s’intercaler entre les deux Mercedes. Le pilote McLaren F1 a ensuite attaqué George Russell, en vain, car il devait aussi composer avec le retour en force du jeune Italien derrière lui, et le trio a roulé comme ça jusqu’à la ligne d’arrivée. Il a subi une attaque d’Antonelli dans le dernier tour mais celle-ci s’est soldée par un passage hors piste de son rival.

Cette deuxième place a montré que Norris était en mesure de rouler de manière plus constante que les pilotes Mercedes, car il s’est montré plus véloce que Russell en fin de course, et c’est possiblement un bon signe pour la course principale qui aura lieu ce dimanche soir.

"C’était une bonne course, c’était bien de les voir se battre pendant un moment, mais j’ai réussi à gagner du rythme quand c’est arrivé. Mais ils étaient rapides, Kimi m’a rattrapé rapidement et j’étais inquiet de le voir derrière, mais je voulais aussi attaquer George devant" a déclaré Norris.

Le champion du monde en titre se félicite de ce résultat : "C’était amusant, c’est toujours un circuit sur lequel il est difficile d’attaquer, c’est facile de faire une erreur et c’est un bon résultat pour nous aujourd’hui."

De son côté, Oscar Piastri a passé un Sprint frustrant, car il était bloqué derrière des voitures moins rapides : "C’était un peu difficile. J’étais coincé dans les turbulences et je ne pouvais pas faire grand-chose. Même après avoir dépassé, ce n’était pas facile. Au fil de la course, je suis devenu plus rapide que Lewis, mais il n’y avait pas d’ouverture pour le dépasser."

Mais ce n’est pas une surprise pour lui, car les F1 2026 font souvent cela : "Pas forcément, je pense que c’est similaire à ce qui s’est passé tout au long de l’année. C’était certainement difficile de suivre et difficile de dépasser. Mais ici, je pense que c’était plutôt équilibré car le dépassement que j’ai effectué sur Lewis n’était pas facile, donc c’était positif."