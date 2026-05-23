Septième, Verstappen espère améliorer une Red Bull ’difficile à piloter’

Red Bull a terminé septième du Sprint F1 au GP du Canada, avec Max Verstappen, qui n’a pas réussi à lutter face aux McLaren et Ferrari, et encore moins face aux Mercedes. L’équipe de Milton Keynes affichait encore du retard, alors que les deux pilotes se plaignaient hier du comportement de leur RB22 et de son comportement sur les vibreurs. Le quadruple champion du monde a fait le bilan de cette première course du week-end.

Red Bull a encore quelques évolutions ce week-end, et l’objectif avoué était de se rattraper du top 3. Il faudra voir ce que la possibilité de régler à nouveau les voitures apporte entre le Sprint et la qualification, mais cet objectif n’était pas à portée de main en ce début de deuxième journée.

"On était déjà au courant des problèmes après les Qualifications Sprint, et après ça, on ne peut plus rien faire sur la voiture. En gros, on essaie juste de survivre au Sprint et d’espérer pouvoir régler le problème pour les qualifications" a déclaré Verstappen.

"On a ce problème depuis des années, mais parfois c’est pire que d’habitude. Cette fois-ci, c’était vraiment extrême. La voiture est très instable sur les bosses de la piste. C’est vraiment inconfortable à piloter. On va faire des modifications, parce que c’est vraiment difficile à piloter."

Son objectif initial était une cinquième place et le top 3 équipes, et il explique comment Red Bull pourrait y parvenir : "Si on améliore un peu la voiture, oui. De toute façon, ça ne peut pas être pire, donc ça ne peut que s’améliorer."

Isack Hadjar était dans son sillage en huitième place avec l’espoir d’inscrire un point, mais il a été accablé par un problème moteur qui l’a fait rentrer au stand. La voiture a pu être relancée par Red Bull et il a roulé pour se préparer pour la suite du week-end.

"J’ai eu un problème moteur encore une fois, et voila" s’agace Hadjar, qui aurait voulu terminer cette course et en a juste profité pour préparer la suite du week-end. "C’était bien de faire des tours pour rouler et préparer la qualification, mais c’est lourd."

Le Français ne pense pas avoir résolu ses problèmes de mauvais feeling avec la RB22 : "Pas beaucoup mieux qu’hier, dans les premiers tours j’étais au contact de Max et tout allait bien. Ensuite on a essayé les pneus tendres et j’avais un bon rythme avec, mais bon..."

Cela a permis à Arvid Lindblad de récupérer le point de la huitième place, et le pilote Racing Bulls était satisfait mais compatissant : "Je suis très heureux, je pense que c’est le mieux qu’on pouvait faire aujourd’hui. J’espérais gagner une place au premier tour et m’y tenir mais ça n’est pas arrivé. Malheureusement, Isack a eu un problème et je pense qu’il n’y avait pas mieux à faire, donc je suis content."