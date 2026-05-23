Russell se félicite d’un tour ’venu de nulle part’ qui le place en pole au Canada

George Russell a bien cru que sa série de domination allait s’arrêter à Montréal, alors qu’il a signé la pole hier pour le Sprint, la victoire au Sprint, et qu’il est le poleman des deux dernières éditions en date du Grand Prix du Canada. Mais le pilote Mercedes F1 est allé chercher un dernier tour parfait au terme d’une Q3 difficile pour aller arracher la pole des mains de son équipier, qui s’élancera toutefois à ses côtés sur la première ligne de la grille.

Le Britannique a toutefois gardé sa domination en cours en allant chercher la pole pour une poignée de centièmes de seconde, et il sera de nouveau en tête au départ demain, après l’avoir été tout au long du Sprint cet après-midi.

"C’est toujours un défi de reprendre après le Sprint, la voiture est très différente. L’équipe a fait des changements, on devra voir si c’étaient les bons après, mais ce dernier tour est venu de nulle part" a déclaré Russell.

"C’est toujours un sentiment très satisfaisant quand c’était une séance très difficile. J’ai tout mis bout à bout dans le dernier tour et voir que j’étais en haut du classement était totalement épique."

Cependant, Mercedes était moins à son aise que lors du début du week-end, et Russell confirme que l’équipe a misé sur des conditions humides demain en course, avec un choix de réglages orienté vers la pluie pour la course.

"On a fait des changements en vue des prévisions pour demain et ça nous a coûté de la performance, Kimi était plus compétitif que moi dans cette séance, et nous n’étions pas autant en avance sur les autres qu’hier. J’ai dû adapter mon pilotage à la fin, c’était un défi mais je suis heureux."

Interrogé sur le risque qu’un nouvel incident entre les deux Mercedes se reproduise, Russell est confiant quant aux leçons tirées des tensions nées lors du Sprint : "On a bien parlé depuis ce matin, on est tous les deux des pilotes, on sait ce qu’on doit faire, on se respecte l’un et l’autre."

"On va courir, on espère se battre l’un contre l’autre mais on a vu à quel point les autres sont compétitifs, et il risque de pleuvoir donc ce sera un défi très différent. Pour être honnête, ce n’est pas ce à quoi nous pensons pour l’instant, nous essaierons juste de faire ce qu’il faut pour terminer sur la plus haute marche."

Andrea Kimi Antonelli pendait avoir fait le plus dur quand il pointait en tête après son dernier tour, mais Russell était encore en piste pour un dernier tour de justesse, et il a donc perdu le bénéfice de sa pole position.

"C’est toujours difficile d’attaquer au premier tour, ça a été très difficile ce week-end de mettre les pneus dans la bonne direction. J’étais très content, je n’ai rien laissé sur la table, George a été très rapide et on verra ce qu’on peut aire demain" a déclaré l’Italien.

Interrogé sur le défi de la météo, Antonelli prend les nouvelles comme elles viennent et se prépare à toutes les éventualités : "On verra ce que sera la météo, on essaiera d’être prêts pour tout."