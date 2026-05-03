Pour les 30 ans de son titre, Hill retrouvera sa FW18 à Goodwood

Williams F1 a officialisé une affiche prestigieuse pour le Goodwood Festival of Speed 2026, avec une réunion symbolique entre passé, présent et avenir autour de la mythique FW18.

Moment fort du week-end : Damon Hill reprendra le volant de la FW18, la monoplace avec laquelle il a décroché son titre mondial en 1996, conclu de manière mémorable au Grand Prix du Japon.

Trente ans après ce sacre, le Britannique sera également honoré sur le balcon de Goodwood House le samedi 11 juillet, dans le cadre des célébrations du festival.

Véritable référence de son époque, la FW18 demeure l’une des monoplaces les plus dominantes de l’histoire de la Formule 1. Elle avait remporté 12 des 16 courses de la saison 1996, grâce à Damon Hill et son coéquipier Jacques Villeneuve, offrant à Williams son huitième titre constructeurs.

Entièrement restaurée par Williams Heritage, la FW18 retrouvera la piste dans une configuration fidèle à celle d’origine.

Vowles, Browning et Chadwick également de la partie

Le directeur d’écurie James Vowles sera lui aussi au volant lors de la célèbre montée de Goodwood. Déjà présent l’an dernier avec la FW14B de Nigel Mansell, il aura cette fois l’opportunité de piloter une autre icône de Grove.

À ses côtés, le pilote de réserve Luke Browning fera ses débuts sur la montée. Engagé en Super Formula au Japon, il s’est récemment illustré en remontant de la 21e à la 4e place lors de la manche d’ouverture, après une solide saison 2025 en Formule 2 conclue au quatrième rang.

Autre figure présente, Jamie Chadwick fera son retour au Festival of Speed. Déjà aperçue au volant de la FW08 en 2023 et de la FW14B en 2025, elle poursuit depuis une carrière en endurance, devenant la première femme à remporter une course au classement général en European Le Mans Series (ELMS), en LMP2.

James Vowles s’est réjoui de cette participation collective.

"Goodwood est un événement incroyablement spécial qui met en valeur le meilleur du sport automobile britannique, et c’est un honneur de participer à la montée avec Damon, Jamie et Luke cette année."

"Voir Damon retrouver la FW18 alors que nous célébrons les 30 ans de son titre mondial est extrêmement significatif pour l’équipe et pour les fans de sport automobile."

"Des moments comme celui-ci réunissent notre passé, notre présent et notre futur, et c’est quelque chose que nous sommes fiers de célébrer."

Même enthousiasme du côté de Damon Hill : "Je suis ravi et très enthousiaste de retrouver ma FW18 championne du monde et Williams, qui a rendu tout cela possible, lors du Festival of Speed cet été."

"Voir la voiture revenir à Goodwood 30 ans plus tard, et partager ce moment avec les fans, est tout simplement incroyable. Merci à l’équipe de Grove pour le travail réalisé afin de remettre la FW18 en piste. J’ai hâte de reprendre le volant !"

Fondateur du festival, Charles Gordon-Lennox a souligné l’importance de Williams dans l’histoire de l’événement.

"La Formule 1 fait partie intégrante du Festival of Speed depuis ses débuts, et Williams a été l’une des premières équipes présentes dès 1994."

"Nos fans sont passionnés par la F1 moderne, mais aussi très connaisseurs de son histoire, et je sais qu’ils seront ravis de voir Atlassian Williams F1 Team tout au long du week-end."

"Ce sera fantastique de voir James, Jamie et Luke en action, mais le moment le plus spécial pour moi sera d’honorer Damon pour les 30 ans de son titre mondial."

"Damon est ambassadeur depuis le tout premier Festival of Speed et reste l’un des soutiens les plus fidèles de Goodwood. Je suis extrêmement reconnaissant envers Williams Heritage pour son travail de restauration et de préparation de la FW18 pour ce moment unique."