Disparition de voitures de luxe : Interpol s’en mêle et enquête sur le cas Sutil

L’ancien pilote de Formule 1 Adrian Sutil se retrouve au cœur d’une affaire pour le moins singulière, mêlant disparition de voitures de luxe, menaces présumées et enquête internationale désormais pilotée par Interpol.

Selon les informations rapportées par le média allemand Auto Motor und Sport, "neuf véhicules exclusifs appartenant à l’ancien pilote de Formule 1 Adrian Sutil ont disparu sans laisser de trace," une situation qui a conduit à l’ouverture d’une recherche à l’échelle mondiale.

Les faits se seraient déroulés à Monaco, dans des circonstances particulièrement tendues. Le récit évoque une intervention musclée.

"Plusieurs hommes ont exigé avec insistance que les voitures leur soient restituées depuis son garage."

La pression serait rapidement montée d’un cran : "La famille aurait été intimidée par des menaces, et finalement, les hommes ont pu faire enlever les véhicules sans résistance."

L’affaire prend une dimension encore plus troublante avec l’identité présumée de l’un des individus impliqués : "L’un d’eux aurait affirmé appartenir au groupe russe Wagner," des menaces de violences physiques ayant été proférées en cas de refus de coopérer.

Parmi les voitures disparues, l’attention se porte particulièrement sur une Koenigsegg One:1, un modèle d’exception produit à seulement sept exemplaires.

"La Koenigsegg One:1 affichait un prix de 3,3 millions d’euros lors de son achat et est désormais estimée à plus de dix millions d’euros," précise le rapport. D’autres évoquent même une estimation frôlant les 18 millions d’euros.

Malgré sa rareté et sa valeur, le véhicule reste introuvable à ce stade.

"Une voiture aussi remarquable que la Koenigsegg One:1 est pratiquement invendable sur le marché ouvert," souligne encore la publication allemande.

Les enquêteurs privilégient pour l’heure la piste d’un transfert vers l’Europe de l’Est ou la Russie, mais sans avancée concrète : "ils n’ont pas encore réalisé de percée dans leurs investigations".

Le dossier est d’autant plus complexe que la situation personnelle de Sutil s’ajoute à l’équation judiciaire. Adrian Sutil est lui-même toujours en détention depuis plusieurs mois (fin novembre) pour suspicion de fraude.