Le public, seule consolation du week-end de Stroll au Canada ?

Sans évolutions majeures pour Aston Martin F1 avant juillet au plus tôt, les prochains Grands Prix devraient ressembler à un petit chemin de croix. En débarquant chez lui au Canada, pour sa course à domicile à Montréal, Lance Stroll a cependant le moral un peu regonflé : le soutien des fans locaux lui apportera un peu de baume au cœur. De quoi, peut-être, oublier un nouveau week-end passé en fond de grille, fort probablement.

C’est ainsi que Lance Stroll est apparu, une fois n’est pas coutume, enthousiaste devant la presse réunie à Montréal : le pilote Aston Martin F1 a adoré échanger avec ses compatriotes en bord de piste !

« C’est génial. J’attends ce week-end avec impatience toute la saison. C’est ma course préférée de l’année. J’adore le circuit, les fans, l’énergie... toute la ville s’investit vraiment dans le week-end de course et l’ambiance est tout simplement électrique. Même lors du tour de sortie des stands lors des EL1, on ressent cette énergie autour du tracé, c’est incroyable. J’ai d’excellents souvenirs ici au fil des années, de bons résultats, de belles courses. C’est donc très excitant. »

Si la performance des Aston Martin F1 est toujours lamentable, il y a clairement du mieux niveau fiabilité. En effet, les deux voitures vertes ont terminé à la fois le Sprint et le Grand Prix à Miami.

« Oui, nous avons réglé les vibrations à Miami, ce qui était une bonne chose » explique Lance Stroll. « Nous avons terminé la course, les deux voitures ont franchi le drapeau à damier pour la première fois cette saison, ce qui constitue une avancée. »

« Maintenant, nous avons simplement besoin de trouver beaucoup plus d’appui aérodynamique et de puissance. Quand nous aurons cela, nous serons en meilleure posture. C’est donc là-dessus que nous nous concentrons. »

Mais comme le confirme Lance Stroll, les évolutions attendront l’été et le Grand Prix de Belgique le 19 juillet ! Une véritable éternité !

« Nous aurons une évolution pour Spa ou pour la course d’après. Je ne sais plus laquelle... Zandvoort, oui. Est-ce que ce sera suffisant pour se battre aux avant-postes ? Non. Mais ces choses-là ne se font pas du jour au lendemain, alors tout le monde travaille d’arrache-pied et nous faisons tout notre possible pour rendre la voiture plus rapide dans les plus brefs délais. »

Stroll rend hommage à son compatriote Gilles Villeneuve

Sur ce tracé de Montréal, les fans penseront aussi bien sûr à Gilles Villeneuve, qui a donné son nom au circuit. Qu’est-ce que ce nom dit aujourd’hui à son compatriote Lance Stroll ?

« Je n’ai pas de souvenirs car je n’étais pas encore né à l’époque où il courait. Mais tout le monde dit qu’il était super courageux, et à l’époque, quand on repoussait les limites de la voiture, il y avait toujours un risque de ne pas s’en sortir. Il n’avait pas peur d’exploiter la voiture au maximum de ses capacités, et il était tellement talentueux. Son parcours est assez incroyable. Il faisait des courses de motoneige, puis il est passé à l’automobile, et son talent a éclaté en Formule 1. Il est indéniablement considéré comme l’un des pilotes les plus doués de tous les temps. C’était donc assez fascinant à voir à l’époque. Ce qui m’impressionne vraiment chez les pilotes de cette génération, c’est à quel point les voitures étaient dangereuses, leur courage à évoluer toujours à la limite et le fait d’accepter qu’à chaque fois qu’ils montaient dans la voiture, il y avait probablement 20 ou 30 % de chances d’y laisser la vie. C’est complètement fou. »

En parlant de danger et de repousser les limites, Lance Stroll aimerait-il d’ailleurs bientôt imiter Max Verstappen, qui a participé aux dernières 24 Heures du Nürburgring le week-end dernier ?

« Oui, je n’ai pas regardé l’intégralité des 24 heures. En fait, j’ai vu quelques moments forts et franchement, chapeau. Il est tellement talentueux, rapide et courageux. J’ai vu qu’il a réalisé des dépassements de folie en pleine nuit et qu’il était extrêmement rapide à chaque fois qu’il prenait le volant. C’est sympa. Quand nous avons des pauses, j’ai une GT3 pour faire des journées sur circuit, juste pour le plaisir. Pendant nos six semaines de repos, j’ai réuni des amis, nous avons engagé la voiture dans une course et nous nous sommes bien amusés. C’est toujours génial de piloter d’autres types de voitures. Il a été très bon. C’était un régal à regarder. »