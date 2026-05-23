Russell bat Antonelli de justesse pour signer la pole au GP du Canada

Après une Qualification Sprint et un Sprint dominés par George Russell, c’est l’heure de la séance de qualifications du Grand Prix de Canada. Une séance dans laquelle le pilote Mercedes F1 cherchera à continuer son hégémonie du week-end, face à son équipier Andrea Kimi Antonelli, et face aux pilotes McLaren F1. La séance qualificative s’annonce disputée, comme hier, et l’on peut imaginer que des neutralisations voire des interruptions pourraient jouer les trouble-fêtes.

En effet, le circuit Gilles Villeneuve ne pardonne pas, les murs étant proches de la piste, et lors des tours d’attaque, une sortie de piste peut venir perturber le déroulé et la stratégie de la séance pour tous les pilotes et toutes les équipes.

Le week-end a déjà atteint un paroxysme de tension au début du Sprint entre les pilotes Mercedes, et nul doute qu’avec les envies de revanche d’Antonelli, la séance va être très intense. McLaren, Ferrari et Red Bull essaieront de contrecarrer leurs plans, mais aussi de conserver une place assurée dans le top 8.

Derrière, les Racing Bulls et les Audi semblent très rapides, mais la hiérarchie pourrait évoluer car les équipes ne sont plus en régime de Parc Fermé après le Sprint, et les réglages peuvent donc changer avant les qualifications.

21h33 : Les tensions ont été vives chez Mercedes F1 après l’incident du Sprint entre Russell et Antonelli, mais Toto Wolff est intervenu à la radio puis dans les médias après l’arrivée, assurant que ce n’était pas le début d’une lutte fratricide.

21h37 : Ferrari a affiché des performances solides mais légèrement en retrait de McLaren, et Leclerc voudra faire mieux en qualifications, après avoir regagné un peu de confiance dans sa SF-26.

21h43 : Lando Norris espère se rapprocher des Mercedes après un Sprint durant lequel il a réussi à batailler contre les deux pilotes, mais la situation pourrait être moins à son avantage en conditions de qualifications.

21h49 : Il semble inéluctable que la course demain se déroule sous la pluie. En tout cas, la FIA a déclaré un risque officiel de pluie, compte tenu des prévisions très claires.

21h53 : La question est de savoir si des équipes vont tenter des réglages pluie, quitte à sacrifier les qualifs et avoir un gros rythme en course, en sachant que le roulage de ses F1 2026 sur piste mouillée est une inconnue.

21h59 : Fernando Alonso a été lâché de manière cavalière dans les stands.

22h00 : C’est parti pour la séance de qualifications !

Q1 - 18 minutes

22h02 : Hormis Isack Hadjar, les autres pilotes sont tous en piste.

22h03 : Les commissaires enquêtent sur l’unsafe release d’Alonso.

22h04 : Le Français est en piste, alors que des premiers chronos sont en cours.

22h05 : Oscar Piastri signe la première référence avec deux dixièmes d’avance sur Arvid Lindblad, et Oliver Bearman est troisième. Carlos Sainz et Liam Lawson sont provisoirement dans le top 5.

22h06 : Max Verstappen prend le meilleur temps en 1’14"609, et Franco Colapinto se place deuxième ! Lando Norris fait mieux en 1’14"213.

22h07 : Russell en termine avec le deuxième temps, à deux dixièmes de Norris. Antonelli se place juste devant son équipier, à 0"015 de Norris. Lewis Hamilton termine son tour avec le sixième chrono provisoire, Charles Leclerc est carrément 15e à 2 secondes.

22h08 : Et Piastri améliore à son tour, à huit millièmes de Norris. Russell se plaint d’un moins bon équilibre.

22h09 : Verstappen accélère lui aussi en 1’14"067, tandis que Hadjar est pour le moment 12e. Leclerc voit son tour annulé, il avait certainement été à la limite dans un virage.

22h10 : Russell prend la main en 1’13"953, et Antonelli en termine avec le meilleur temps en 1’13"380 ! Hadjar remonte en deuxième position, et Hamilton en septième.

22h11 : Leclerc refait un chrono, son premier vrai temps de la séance, et il se place seulement huitième. Lindblad en termine et signe le troisième chrono, juste devant Russell et Verstappen !

22h12 : Hamilton progresse à 5 minutes de la fin de cette Q1, il remonte cinquième.

22h14 : Norris boucle un nouveau tour raide en deuxième position, devant Hadjar. Pierre Gasly est en train de progresser et il se classe dixième.

22h15 : Liam Lawson prend la neuvième place, et Leclerc remonte au quatrième rang. Piastri en finit lui aussi et il grimpe au troisième rang. Oliver Bearman prend le 11e temps, et Esteban Ocon le 16e.

22h16 : Alonso ne fait pas mieux que 17e, et Lance Stroll est 20e provisoirement. Sergio Pérez est 18e devant Alonso, qui avait reculé entre temps, et Gabriel Bortoleto se positionne 16e, à la dernière place qualificative.

22h17 : Hamilton progresse mais reste cinquième après un dernier secteur décevant. Norris reste à 0"123 d’Antonelli, qui est déjà au stand, comme Hadjar, Russell et Verstappen.

22h18 : Ocon grimpe au 15e rang, Alonso améliore en 18e position. Leclerc est appelé au stand, il demande si quelque chose a cassé, et son ingénieur lui répond "on va regarder"... un joli dialogue de sourd ! Les Audi accélèrent également, Hülkenberg grimpe au 14e rang, et Bortoleto au 16e.

Les éliminés sont Ocon, Albon, Alonso, Pérez, Stroll et Bottas.

22h24 : Alonso est sous enquête pour l’unsafe release, et Stroll pour avoir roulé avec une monoplace qui n’était pas dans des conditions de sécurité, vraisemblablement après un passage dans l’herbe.

Q2 - 15 minutes

22h26 : On apprend que Gasly a percuté une marmotte en Q1, c’est pour ça qu’il n’avait pas fini son premier tour.

22h28 : Hadjar prend la première référence en 1’13"623, devant Colapint oet Gasly.

22h29 : Norris améliore en 1’13"235, et Piastri se place deuxième en 1’13"4.

22h30 : Hamilton s’intercale entre les McLaren, à 0"035 de Norris. Leclerc n’est que sixième pour l’instant, derrière Colapinto.

22h31 : Russell est quatrième, et Antonelli fait mieux que son équipier et prend le meilleur temps provisoire en 1’13"076.

22h32 : Vestappen se place cinquième, et Hadjar améliore à son tour avec le deuxième chrono ! Lindblad se place encore bien, il est septième devant Russell.

22h33 : Leclerc ne fait pas mieux que neuvième, tandis que Verstappen se plaint de ne pas mettre ses pneus avant dans la bonne fenêtre : "Dans mon tour de sortie, c’est comme piloter sur de la glace".

22h34 : Bearman et Lawson ont tous les deux fait une erreur.

22h36 : Lawson fait son premier chrono mais ne remonte qu’au 13e rang.

22h38 : Bearman a fait une nouvelle erreur, il est 16e pour l’instant et il reste deux minutes.

22h39 : Hamilton en termine avec un très bon chrono, et il prend la tête en 1’13"041. Russell se positionne troisième à 0"038 du meilleur chrono.

22h40 : Verstappen ne fait pas mieux que septième. Lawson grimpe au 11e rang, et Hadjar améliore pour se placer en tête en 1’12"975, avec une demi-seconde d’avance sur Verstappen. Hülkenberg se place 11e, Bortoleto reste 13e.

22h41 : Leclerc reste huitième, et Gasly est seulement 14e.

Les éliminés sont Hülkenberg, Lawson, Bortoleto, Gasly, Sainz et Bearman.

22h43 : Leclerc se plaint de n’avoir "pas de rythme", et demande à son ingénieur de le faire sortir dans l’air propre, car il a des difficultés d’équilibre.

Q3 - 13 minutes

22h49 : Les dix pilotes sont en piste pour faire un premier chrono rapidement.

22h50 : Les pilotes Red Bull sont lancés sur un chrono, alors que certains pilotes optent pour deux tours de préparation des gommes.

22h51 : Verstappen signe la première référence en 1’13"473, et Hadjar ne fait pas mieux, il est à 5 dixièmes, mais c’est bien le Français qui est beaucoup plus lent qu’en Q2.

22h52 : Norris est en 1’12"729 ! Il bat Piastri de deux dixièmes, mais Hamilton s’intercale entre les McLaren. Leclerc est quatrième devant Verstappen, et Russell annule son tour et rentre au garage. Antonelli se place seulement quatrième !

22h53 : Verstappen se plaint d’une vitesse en ligne droite qui est très mauvaise. Russell ressort des stands.

22h54 : Lindblad est septième devant Colapinto, Hadjar qui peut faire au moins une seconde de mieux si l’on en croit son chrono de Q2, et Russell qui n’a pas encore de chrono.

22h57 : Russell finit enfin son chrono et se place troisième seulement !

22h58 : Verstappen n’améliore pas son chrono et reste septième.

22h59 : Antonelli fait mieux que Norris en 1"12"646 ! Leclerc prend le quatrième temps, devant Russell.

23h00 : Norris ne fait pas mieux et il reste à 0"083, et Piastri se place troisième. Hadjar remonte en cinquième place ! Russell et Verstappen sont en train de refaire un chrono.

23h01 : Russell bat Antonelli en 1’12"578, et il signe la pole au Canada au tout dernier moment ! Verstappen améliore juste devant Hadjar, en sixième place.

Russell et Antonelli seront donc en première ligne devant Norris et Piastri, un quatuor de départ similaire à celui de la grille du Sprint. Hamilton est cinquième aux côtés de Verstappen, tandis que Hadjar et Leclerc se partageront la quatrième ligne. Lindblad et Colapinto seront en cinquième ligne.