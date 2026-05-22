Alonso toujours indécis sur son avenir en F1... mais n’a aucun doute sur lui-même

Dans un contexte particulièrement délicat pour Aston Martin F1 et son partenariat avec Honda, Fernando Alonso arrive au Grand Prix du Canada avec davantage de questions que de certitudes concernant son avenir en Formule 1. À bientôt 45 ans et sous contrat jusqu’à fin 2026, le double champion du monde reconnaît lui-même que la situation actuelle de performance de l’équipe rend toute projection à long terme extrêmement complexe.

Alors que la saison 2026 d’Aston Martin s’enlise dans des difficultés techniques multiples, la question de la suite de carrière de l’Espagnol commence à prendre de l’ampleur dans le paddock. Entre problèmes de pilotabilité, comportement de boîte de vitesses, gestion de l’énergie et vibrations persistantes sur le package issu de la nouvelle collaboration avec Honda, Aston Martin traverse un début de saison particulièrement compliqué.

Malgré ce contexte, l’équipe britannique tente de garder le cap et espère des évolutions significatives dans les prochains mois, même si le week-end canadien ne s’annonce pas comme un tournant majeur sur le plan de la performance pure. Alonso, lui, reste concentré sur la résolution des problèmes immédiats avant d’envisager quoi que ce soit pour la suite.

Interrogé à Montréal, Fernando Alonso a reconnu ne pas avoir encore pris de décision concernant son avenir en Formule 1 au-delà de la saison actuelle.

"Honnêtement, je n’y ai pas pensé une seule minute," a-t-il confié.

"Nous avons encore cette situation difficile en début de championnat et nous devons la résoudre. Nous espérons y parvenir pour la seconde moitié de la saison," a ajouté le pilote Aston Martin, lucide sur l’ampleur du défi actuel.

Selon lui, une amélioration du contexte global pourrait influencer sa réflexion sur une éventuelle prolongation : "Peut-être que cela ouvrira un peu mon esprit et m’aidera à vraiment sentir si je veux faire une année de plus. Pour l’instant, il est difficile de prendre une décision avec le niveau de performance actuel."

Une chose est sûre, Alonso ne doute pas de lui : pas question de remettre en cause son niveau à lui malgré son âge.

"Je ne mesure rien. Je suis le meilleur. Je n’ai rien à prouver. Je n’ai rien à ressentir pour être convaincu d’être au bon niveau. Si je vais sur une piste de karting et que je ne suis pas le plus rapide, je m’inquiéterai. Si je pilote une GT et que je ne suis pas le plus rapide, je m’inquiéterai aussi, et ainsi de suite. En attendant, je suis toujours le plus rapide, donc quand j’arrive en Formule 1, ce n’est qu’une question de temps avant que j’aie une meilleure voiture."

"J’attends ma chance et, en attendant, j’essaie d’aider l’équipe. Il faut garder ce mental de compétiteur indispensable en Formule 1. Pour cela, il faut piloter dans différentes catégories, avec différentes voitures, se tester dans différents championnats et avec différentes voitures, et se sentir compétitif."

Du côté d’Aston Martin, le Grand Prix du Canada s’annonce sans évolutions majeures en termes de performance pure. L’équipe continue toutefois de travailler sur l’exploitation de son package, dans l’espoir de mieux comprendre une monoplace encore difficile à cerner.

"Nous n’avons pas d’améliorations de performance, donc nous pouvons nous concentrer sur le comportement," a expliqué Alonso, soulignant un programme davantage tourné vers l’analyse que vers les gains immédiats.

Le pilote espagnol a également évoqué les perspectives à moyen terme, alors que plusieurs évolutions techniques sont attendues dans les prochains mois, tant sur le plan moteur qu’aérodynamique.

"Il y a différentes philosophies qui arrivent dans les prochains mois, à la fois côté moteur et aérodynamique," a-t-il indiqué, tout en restant prudent sur les attentes pour le week-end canadien : "Je m’attends à des performances similaires à celles des premières courses."