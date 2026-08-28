ADUO : le tour de force de Ferrari pour son moteur, Red Bull piégée par le système

La FIA a officiellement dévoilé les résultats des deux premières périodes d’évaluation du système ADUO , apportant une confirmation importante sur la hiérarchie des moteurs de la Formule 1 en 2026, mais aussi de nouvelles interrogations sur le fonctionnement de ce dispositif. Red Bull-Ford conserve le meilleur moteur à combustion interne, tandis que Mercedes, Ferrari, Audi et Honda bénéficient de possibilités de développement supplémentaires. Une situation qui pourrait profondément influencer la course au développement jusqu’en 2027.

L’annonce de la FIA a d’abord confirmé officiellement ce qui avait déjà filtré lors du Grand Prix de Monaco : Red Bull dispose du meilleur moteur à combustion interne de la nouvelle réglementation 2026. Il s’agit d’une première validation formelle de cette hiérarchie, puisque la première analyse avait été divulguée quelques minutes seulement après sa transmission aux constructeurs.

À l’issue de cette première période, couvrant le début de la saison jusqu’au Grand Prix du Canada, Red Bull était considéré comme le constructeur de référence. Mercedes se situait dans une fenêtre de déficit comprise entre 2 et 4%, tandis que Ferrari, Audi et Honda accusaient un retard supérieur à 4%.

Le mécanisme ADUO, prévu par l’article C4 du règlement technique 2026, distingue en effet trois niveaux. Le constructeur de référence ne bénéficie d’aucune possibilité supplémentaire d’homologation. Un constructeur situé entre 2 et 4% derrière lui obtient une possibilité supplémentaire, tandis qu’un déficit supérieur ou égal à 4% ouvre droit à deux évolutions supplémentaires.

La deuxième période, qui s’étendait du Grand Prix de Monaco à celui de Hongrie, n’a toutefois entraîné aucune nouvelle attribution. La FIA a simplement confirmé que les niveaux d’ADUO restaient inchangés, sans révéler la position exacte des différents motoristes.

"En raison du caractère confidentiel de ces informations, aucun détail supplémentaire sur les mesures de l’indice de performance des moteurs ne sera communiqué," a ainsi précisé la FIA.

Cette absence de données précises n’a pas empêché les équipes et les motoristes de chercher à reconstruire la hiérarchie actuelle. Si aucun bouleversement majeur n’est intervenu, certains mouvements plus subtils restent impossibles à confirmer.

Une hiérarchie qui n’a probablement pas beaucoup évolué

Le fait que Red Bull n’ait reçu aucune possibilité d’homologation supplémentaire après la deuxième période signifie qu’il est toujours considéré comme le moteur de référence. Pour qu’un changement soit intervenu, Mercedes ou Ferrari aurait dû prendre suffisamment d’avance pour laisser Red Bull à au moins 2% de retard.

Mercedes a pourtant apporté des évolutions liées notamment à la fiabilité depuis l’Autriche, tandis que Ferrari a introduit une évolution de son moteur thermique au même endroit. Mais ces changements ne semblent pas avoir été suffisamment importants pour bouleverser l’ordre établi.

L’évolution Mercedes était surtout liée à la batterie plutôt qu’au moteur thermique sur lequel repose le calcul ADUO. Son influence sur le classement officiel devait donc être limitée. De son côté, l’évolution Ferrari apportée en Autriche représentait un progrès, mais ne semblait pas constituer un changement de dimension.

La conclusion la plus probable est donc que Red Bull reste devant, avec Mercedes et Ferrari derrière, tandis qu’Audi et Honda demeurent à plus de 4% du moteur de référence sur cette période.

La situation pourrait néanmoins évoluer lors de la troisième période, qui couvre les Grands Prix des Pays-Bas à Mexico. Ferrari doit notamment introduire une deuxième évolution moteur, prévue pour Monza, tandis que le moteur Honda "Spec 2" sera lui aussi évalué.

Sauf progression spectaculaire d’un rival, Red Bull restera cependant le seul motoriste privé de possibilité d’évolution supplémentaire jusqu’à l’hiver. Certaines modifications seront alors autorisées pour préparer la saison 2027.

Le système ADUO se retourne contre Red Bull

C’est là que le mécanisme devient particulièrement défavorable à Red Bull. Le constructeur avait été surpris par les résultats de la première analyse, estimant que ses propres données ne montraient pas un avantage supérieur à 2% sur Mercedes de manière suffisamment constante.

Red Bull avait demandé à la FIA de réexaminer ses calculs. Mais la Fédération a maintenu ses conclusions et qualifié son analyse "d’incroyablement robuste".

Pour le constructeur, l’absence de possibilité d’évolution en cours de saison constitue déjà un problème. Mais une autre conséquence du système est encore plus pénalisante : si les possibilités d’homologation supplémentaires sont plafonnées, les avantages financiers et les heures supplémentaires au banc d’essai, eux, ne le sont pas.

Ainsi, tant que Red Bull est considéré comme le constructeur de référence, ses concurrents peuvent continuer à bénéficier de ressources supplémentaires pour développer leur moteur thermique.

Mercedes, située dans la fenêtre de 2 à 4% lors des deux premières périodes, devrait ainsi bénéficier à chaque fois d’un ajustement de 3 millions de dollars de son plafond budgétaire moteur. Si elle ne parvient pas à rejoindre la catégorie de Red Bull lors de la troisième période (moins de 2% de retard), un nouvel avantage similaire pourrait lui être accordé.

Le paradoxe est donc évident : dans un système destiné à aider les motoristes les moins performants à rattraper leur retard, être considéré comme le meilleur peut finalement devenir un handicap.

Red Bull veut déjà faire évoluer les règles

Cette situation nourrit le débat sur la manière dont la performance des moteurs doit être évaluée. Certains acteurs estiment notamment que le classement ne devrait pas reposer uniquement sur la performance du moteur thermique, alors que l’unité de puissance complète peut présenter une hiérarchie différente.

Le paradoxe est particulièrement visible chez Red Bull : son moteur à combustion interne est considéré comme le meilleur, alors que Mercedes dispose, dans son ensemble, de l’unité de puissance jugée la plus performante.

Cette situation devrait pousser Red Bull à réclamer une évolution du dispositif. La FIA ne ferme d’ailleurs pas la porte à une adaptation du système.

"Naturellement, il y a des domaines que nous pourrons faire évoluer au fil du temps," a reconnu Nikolas Tombazis, directeur des monoplaces de la FIA.

Le problème est que toute modification devra recueillir le soutien d’une majorité des motoristes. Or, les concurrents de Red Bull ont actuellement tout intérêt à préserver un système qui leur offre davantage de ressources financières et d’heures de banc d’essai.

Ferrari a réalisé un excellent coup stratégique

Au milieu de cette bataille réglementaire, Ferrari a réalisé un choix particulièrement judicieux en commençant déjà à faire évoluer son moteur mais sans trop en faire ! La Scuderia doit introduire à Monza sa deuxième évolution ADUO et pourra ainsi utiliser la possibilité qui lui a été accordée lors de la première période.

L’intérêt ne se limite pas à un éventuel gain de performance immédiat. Les droits de développement accordés lors des deux premières périodes restent acquis et ne sont pas réévalués rétroactivement par la troisième analyse.

Autrement dit, même si Ferrari réduisait fortement son retard à la suite de son évolution de Monza, les possibilités d’évolution déjà obtenues pour 2027 resteraient intactes. Cela aurait été différent si Ferrari était revenu à moins de 4% d’écart avec son premier moteur évolué !

Si la Scuderia parvenait par exemple à passer d’un déficit supérieur à 4% à une situation proche de la fenêtre des 2%, elle conserverait malgré tout les deux possibilités d’homologation supplémentaires déjà attribuées pour 2027.

Cette mécanique pourrait offrir à Ferrari une fenêtre de tir particulièrement intéressante avant le début de la prochaine saison. Avec une nouvelle évolution du moteur déjà programmée au début de 2027, le constructeur italien pourrait théoriquement prendre l’avantage sur ses concurrents avant même que la FIA ne procède à la nouvelle évaluation et ne redistribue les droits de développement.

Le calendrier choisi par Ferrari pour utiliser son allocation pourrait donc finalement s’avérer plus important que l’allocation elle-même.

La troisième période sera décisive

La prochaine évaluation permettra de vérifier si la hiérarchie commence réellement à évoluer. Ferrari disposera à Monza d’une nouvelle arme avec son deuxième moteur de la saison, tandis que Honda espère que sa "Spec 2" lui permettra de réduire une partie de son retard.

Pour Red Bull, l’enjeu sera tout aussi important : rester le moteur de référence signifie conserver son statut de référence, mais aussi rester privé des possibilités de développement dont bénéficient ses rivaux.

Le système ADUO pourrait donc produire un effet paradoxal au fil de la saison : plus Red Bull conservera son avantage sur le moteur thermique, plus Mercedes, Ferrari, Audi et Honda pourront accumuler des ressources destinées à combler leur retard.

La troisième période, qui s’étendra jusqu’au Grand Prix des États-Unis à la fin octobre, permettra ainsi de mesurer l’ampleur réelle du rapprochement. Et si Ferrari confirme à Monza les progrès attendus, le constructeur italien pourrait avoir trouvé une manière particulièrement efficace de transformer les contraintes du système ADUO en avantage pour la préparation de 2027.