’Fuis aussi vite que possible’ : Rosberg prié de quitter Mercedes F1 dès l’arrivée de Schumacher

Nico Rosberg a révélé à quel point l’annonce du retour de Michael Schumacher en Formule 1 chez Mercedes avait bouleversé ses plans à l’aube de la saison 2010. Tout juste arrivé de Williams, l’Allemand s’était soudainement retrouvé associé à celui qu’il considérait comme le pilote ultime, au point d’en être "vraiment effrayé" . Son père Keke, Champion du monde 1982, avait même une recommandation très claire à lui faire : quitter Mercedes au plus vite, redoutant notamment la capacité de Schumacher à façonner une équipe autour de lui.

Lorsque Mercedes avait repris l’équipe Brawn GP pour effectuer son retour en tant qu’écurie officielle en 2010, Rosberg avait été choisi pour intégrer le nouveau projet après quatre saisons passées chez Williams.

Mais son futur équipier n’était pas encore connu au moment où il avait pris sa décision. Quelques semaines plus tard, Mercedes officialisait le spectaculaire retour de Schumacher, qui avait quitté la F1 à l’issue de la saison 2006 après avoir remporté sept titres mondiaux.

Interrogé par Der Spiegel, Rosberg reconnaît que la nouvelle avait été loin de le réjouir.

"Ça a été un choc total !"

"Le plus grand de tous les temps, l’intouchable, celui que personne ne pouvait jamais battre. C’était fou, j’avais vraiment peur."

À l’époque, Rosberg n’avait encore que 24 ans et cherchait à franchir une nouvelle étape de sa carrière après son passage chez Williams. Schumacher représentait donc un défi considérable, tant par son palmarès que par son influence au sein des équipes avec lesquelles il avait travaillé.

Avec le recul, Rosberg reconnaît même que connaître à l’avance l’identité de son futur équipier aurait pu modifier sa décision de rejoindre Mercedes. Son père Keke aurait en tout cas fortement tenté de l’en dissuader.

"Peut-être que j’aurais poliment décliné, parce que mon père m’avait vivement conseillé de ne pas le faire."

Lorsque le retour de Schumacher a finalement été officialisé, le champion du monde n’a d’ailleurs laissé aucune place à l’interprétation à son fils.

"Il m’a dit : ’Tu dois partir de là aussi vite que possible’. Ce sont exactement les mots qu’il a employés : ’Fuis, aussi vite que possible’."

Cette réaction ne reposait pas uniquement sur la réputation de Schumacher ou sur son immense palmarès. Keke Rosberg avait déjà pu observer de près le fonctionnement d’une équipe construite autour de l’Allemand lorsqu’il s’occupait de la carrière de JJ Lehto.

Le Finlandais avait été l’équipier de Schumacher chez Benetton pendant une partie de la saison 1994, année au cours de laquelle l’Allemand avait décroché le premier de ses sept titres mondiaux.

Selon Nico Rosberg, cette expérience avait convaincu son père de la capacité de Schumacher à imposer très rapidement son influence sur une structure.

"Michael avait déjà construit toute l’équipe autour de sa propre vision, de manière très intelligente et très déterminée."

Keke craignait donc que son fils ne se retrouve dans une situation comparable chez Mercedes, face à un pilote dont l’expérience et le statut pouvaient naturellement peser dans le fonctionnement de la nouvelle écurie.

Rosberg affirme avoir rapidement constaté certains signes allant dans ce sens chez Mercedes. Il se souvient notamment d’une toute première réunion consacrée à la stratégie de course durant laquelle l’ordre des discussions lui avait donné le sentiment que Schumacher occupait déjà une place centrale dans les décisions de l’équipe.

"D’abord, notre responsable de la stratégie discutait avec Michael de la stratégie de course de Michael. Ensuite, il expliquait ma stratégie à Michael. J’étais assis à côté de lui. J’avais l’impression de ne même pas exister. C’était dès notre première réunion pour la première course."

Les craintes initiales de Rosberg et de son père ne se sont toutefois pas traduites dans les résultats sportifs.

Durant les trois saisons au cours desquelles les deux Allemands ont partagé le garage Mercedes, de 2010 à 2012, Rosberg a systématiquement terminé devant Schumacher au championnat du monde.

Le jeune pilote est ainsi progressivement parvenu à s’affirmer dans l’équipe malgré le poids considérable du palmarès de son équipier. Schumacher a finalement quitté définitivement la Formule 1 à l’issue de la saison 2012, laissant sa place à Lewis Hamilton à partir de 2013.

Rosberg est pour sa part resté chez Mercedes et a accompagné la montée en puissance de l’écurie jusqu’à l’ère hybride. Son parcours l’a finalement conduit au titre mondial en 2016, obtenu au terme de sa lutte avec Hamilton, avant qu’il n’annonce sa retraite quelques jours seulement après son sacre.