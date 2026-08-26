La FIA publie le 2e résultat ADUO, encore manqué pour Red Bull Ford !

La FIA a publié les résultats des deux premières périodes d’analyse du dispositif ADUO, le mécanisme introduit avec la réglementation des unités de puissance 2026 pour permettre aux motoristes en difficulté de bénéficier de possibilités de développement supplémentaires. Si Mercedes, Audi, Ferrari et Honda avaient obtenu des marges de manœuvre supplémentaires lors de la première période, aucun constructeur ne bénéficiera d’une nouvelle homologation à l’issue de la deuxième phase, clôturée après le Grand Prix de Hongrie.

Le dispositif Additional Development and Upgrade Opportunities (ADUO) est intégré à l’article C4 du règlement technique de la Formule 1. Son objectif est de permettre aux motoristes dont le moteur thermique affiche une performance inférieure d’au moins 2% à celle du meilleur bloc de référence de bénéficier de possibilités de développement supplémentaires.

Ces avantages peuvent prendre plusieurs formes : homologations supplémentaires d’évolutions de l’unité de puissance durant la saison en cours et la suivante, mais également augmentation du plafond budgétaire et du temps autorisé sur les bancs d’essai.

Le niveau d’aide accordé dépend de l’ampleur de l’écart de performance constaté avec le meilleur moteur thermique et est évalué au terme de trois périodes distinctes chaque saison.

Mercedes, Ferrari, Audi et Honda aidés lors de la première période

La première période d’analyse s’est achevée après le Grand Prix du Canada. À cette occasion, Mercedes a été classée dans la fenêtre comprise entre 2 et 4% de déficit par rapport au meilleur moteur thermique.

Le constructeur allemand a ainsi obtenu une homologation supplémentaire pour 2026 et une autre pour 2027, ainsi que les augmentations correspondantes de son plafond budgétaire et de ses possibilités d’essais au banc.

Audi, Ferrari et Honda ont pour leur part été évalués à plus de 4% de déficit. Ils bénéficient donc du niveau d’aide supérieur prévu par le dispositif, avec deux homologations supplémentaires en 2026 et deux en 2027, ainsi que des possibilités additionnelles en matière de dépenses et d’essais sur banc.

Ces résultats concernent exclusivement les performances du moteur thermique. Le système ADUO ne se fonde pas sur les performances globales de l’unité de puissance hybride.

Aucun avantage supplémentaire après la Hongrie

La deuxième période d’analyse s’est achevée après le Grand Prix de Hongrie. La FIA a désormais communiqué ses conclusions aux quatre motoristes concernés, mais le verdict est cette fois sans ambiguïté : aucune homologation supplémentaire n’a été accordée à aucun constructeur. La hiérarchie et les écarts sont donc restés les mêmes.

Le résultat est particulièrement important pour Red Bull Powertrains, qui avait été considéré comme le motoriste de référence lors de la première période et n’avait donc bénéficié d’aucune possibilité supplémentaire de développement. L’écurie Red Bull espérait notamment que l’évolution des performances entre Monaco et la Hongrie puisse modifier cette situation.

Tombazis défend la fiabilité de l’analyse

La FIA précise qu’elle ne communiquera aucun chiffre permettant de connaître précisément les écarts entre les différents moteurs, en raison du caractère confidentiel de ces données et de la nécessité de protéger la propriété intellectuelle des constructeurs.

Nikolas Tombazis, directeur FIA des monoplaces, assure que le processus d’évaluation a fait l’objet d’un travail particulièrement approfondi.

"La FIA a réalisé une analyse approfondie et exhaustive dans le cadre de son processus d’évaluation ADUO," a-t-il déclaré.

"Avec la publication des résultats de la deuxième période, nous sommes convaincus que, compte tenu de la qualité des données, leur analyse est extrêmement robuste, ce qui nous donne un haut niveau de confiance dans nos conclusions."

"Nous devons également respecter la confidentialité et la propriété intellectuelle des équipes et de leurs motoristes lorsque nous communiquons les détails de ces résultats."

Le système ADUO étant inédit cette année, la FIA reconnaît par ailleurs que son fonctionnement pourrait encore évoluer à l’avenir.

"C’est la première année de l’ADUO, donc il est naturellement possible que certains aspects évoluent avec le temps, en concertation avec l’ensemble des motoristes," a-t-il ajouté.

Une dernière fenêtre avant 2027

Il reste désormais une dernière période d’analyse ADUO pour la saison 2026. Elle couvrira les courses allant du Grand Prix des Pays-Bas au Grand Prix de Mexico, soit les manches 12 à 18 du championnat.

Cette troisième période constituera donc l’ultime occasion pour les motoristes d’obtenir des possibilités de développement supplémentaires avant la fin de la saison et, selon les résultats, de bénéficier également de certaines marges de manœuvre pour 2027.