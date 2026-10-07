Ferrari veut maximiser ’une des courses les plus dures de l’année’ à Singapour

Quelques jours seulement après le Grand Prix de Bahreïn à Sepang, Ferrari est de retour en piste pour l’un des rendez-vous les plus exigeants de la saison, le Grand Prix de Singapour. La Scuderia aura à cœur de confirmer les bonnes performances de la Malaisie, sur un circuit qui devrait convenir encore mieux à la SF-26, alors que Lewis Hamilton a signé un podium et Charles Leclerc une quatrième place, en dépit de mauvais choix stratégiques en début de course.

La première course nocturne de la saison sera aussi celle du dernier week-end de Sprint de l’année, et le défi s’annonce intense pour les pilotes en matière de chaleur et d’humidité, mais aussi pour les monoplaces sur un tracé très exigeant et avec de nombreux virages.

"Le dernier week-end Sprint de la saison présente un défi supplémentaire en raison des exigences du circuit de Marina Bay à Singapour, une piste où les pilotes veulent généralement autant de tours que possible pour accumuler de la confiance" note Frédéric Vasseur, le directeur de l’équipe.

"Les écarts entre les équipes sont très faibles et nous devons veiller à maximiser toutes les séances, et les essais libres en particulier pour permettre aux pilotes de se familiariser avec la voiture."

"Singapour est l’une des courses les plus dures de l’année pour tout le monde dans l’équipe, et particulièrement cette année, puisqu’elle arrive à la fin d’une série de trois courses consécutives. Nous ferons tout notre possible pour ramener le meilleur résultat possible."

Ferrari a aussi donné la parole avant la course à Michele Messina, membre de l’équipe médicale de la Scuderia, en vue de ce défi physique qui est aussi la fin d’un triplé de courses, ce qui rend la saison particulièrement épuisante pour les pilotes et le personnel du team.

"L’ajout de la course en Malaisie au calendrier a fait de cette série de trois courses consécutives un défi particulièrement exigeant car, outre les voyages et les changements de fuseau horaire, elle implique deux week-ends d’affilée à devoir gérer une chaleur et une humidité extrêmes" a déclaré Messina.

"Le défi ne consiste pas seulement à gérer une seule course, mais la charge de travail globale d’une période particulièrement chargée de la saison. Dans ces conditions, l’hydratation, la récupération et la possibilité d’offrir aux gens un peu de répit dans des environnements climatisés deviennent cruciales."

"L’expérience joue également un rôle important : connaître les installations médicales locales et pouvoir compter sur le soutien de nos collègues en Italie nous permet d’anticiper les problèmes potentiels et d’intervenir rapidement si nécessaire. L’objectif reste toujours le même : aider l’ensemble de l’équipe à donner le meilleur d’elle-même tout au long du week-end de course."

Le décalage horaire s’ajoute à la complexité de ce déplacement, car si Sepang et Singapour sont dans la même zone du globe, les horaires ce week-end seront tardifs, et les pilotes doivent adapter leur horloge interne après avoir subi le décalage depuis Bakou, où ils étaient il y a encore dix jours.

"Chaque étape de cette série de trois courses a présenté des défis différents. Bakou a nécessité un ajustement relativement simple, Sepang a apporté un changement très important tant au niveau du fuseau horaire que des conditions environnementales, tandis que Singapour est inhabituelle car le programme du week-end maintient une grande partie de l’équipe sur une routine plus proche de l’heure européenne malgré sa présence en Asie."

"Pour cette raison, la récupération doit être planifiée, plutôt que d’être simplement abordée lorsque la fatigue commence à se faire sentir. Le sommeil, l’exposition à la lumière, la nutrition, l’hydratation et l’activité physique font tous partie de la stratégie."

"À ce stade de la saison, la fatigue est cumulative : il ne s’agit pas seulement de la façon dont vous avez dormi la nuit précédente, mais de la vue d’ensemble des voyages, des heures de travail et de la récupération accumulée au cours des semaines précédentes. La Formule 1 est toujours exigeante, et notre travail consiste à gérer la charge de travail avant qu’elle ne puisse affecter le bien-être, la concentration et la performance."

Après de nombreuses années passées à travailler avec la Scuderia, Messina se rend compte que malgré le focus mis sur la santé des pilotes, c’est surtout celle de tous les membres des équipes qui compte pour que la machine ne s’enraie pas.

"L’une des leçons les plus importantes que la Formule 1 m’a apprises est que la performance ne concerne pas seulement les pilotes. Derrière eux se trouvent des centaines de personnes qui travaillent de longues heures tout en maintenant des niveaux extraordinaires de concentration et de précision."

"La fatigue est rarement causée par un seul facteur : elle est le résultat d’une combinaison de voyages, de sommeil, de décalage horaire, de chaleur, de nutrition, de stress et de charge de travail. Au fil du temps, j’ai également appris à quel point il est important de connaître les personnes avec lesquelles on travaille."

"La prévention ne signifie pas simplement intervenir lorsqu’une personne ne va pas bien, mais comprendre la personne en face de soi, reconnaître tout signe avant-coureur dès le début et aider chaque individu à arriver au week-end dans les meilleures conditions possibles."

"La Formule 1 est l’un des sports les plus technologiquement avancés, mais le facteur humain continue de faire la différence. Faire partie de ce monde me remplit de fierté."