Hamilton voit les rumeurs sur Vasseur peser sur les employés de Ferrari

Lewis Hamilton a de nouveau fermement réagi aux spéculations entourant l’avenir de Frédéric Vasseur à la tête de Ferrari, en demandant aux membres de la Scuderia de ne pas prêter attention à ce qui est écrit à l’extérieur de l’équipe. Si le septuple Champion du monde assure que ces rumeurs n’ont personnellement "aucun effet" sur lui, il constate qu’elles peuvent peser beaucoup plus lourdement sur les mécaniciens, ingénieurs et employés de Maranello, alors même que Ferrari a publiquement renouvelé sa confiance envers son directeur.

L’avenir de Frédéric Vasseur est devenu l’un des sujets entourant Ferrari ces dernières semaines, dans un contexte où les espoirs de titre de la Scuderia pour la saison 2026 se sont progressivement amenuisés.

À cela se sont ajoutées les déclarations de Christian Horner, ancien directeur de Red Bull, qui a présenté Ferrari comme le "poste de rêve" en Formule 1 alors qu’il cherche une possibilité de revenir dans le paddock après son départ de l’écurie autrichienne en 2025, où il occupait les fonctions de directeur général et de directeur d’équipe.

Horner a également indiqué que Ferrari représenterait la seule équipe pour laquelle il envisagerait de redevenir un simple salarié. Pour toute autre opportunité en F1, le Britannique souhaiterait désormais intégrer la structure actionnariale du projet qu’il rejoindrait.

Ces déclarations ont inévitablement alimenté les spéculations autour de Vasseur, en poste depuis le début de la saison 2023 après avoir succédé à Mattia Binotto.

Vasseur a lui-même fini par réagir aux informations associant Horner à Ferrari. Le Français a estimé que ces rumeurs perturbaient la "sérénité" de la Scuderia, conduisant même Ferrari à organiser un point presse inhabituel entre les Grands Prix d’Azerbaïdjan et de Bahreïn.

À cette occasion, l’équipe a tenu à faire savoir que son président John Elkann et son directeur général Benedetto Vigna conservaient une "confiance totale" envers Vasseur.

Hamilton s’est exprimé à nouveau sur la situation. Le pilote britannique affirme avoir adopté une méthode simple pour ne pas se laisser atteindre : il ne lit pas les articles et commentaires consacrés aux spéculations entourant son équipe.

Il constate néanmoins que tous les membres de Ferrari ne peuvent pas s’en détacher aussi facilement, notamment lorsque les informations relayées à l’extérieur de la Scuderia finissent par parvenir jusqu’à leurs proches.

"Pour moi, je ne lis pas tout ce qui est écrit, donc cela n’a absolument aucun effet sur moi. Mais évidemment, quand j’arrive dans la pièce et que je vois ce qui se passe, cela affecte clairement certaines personnes dans l’équipe, parce que chaque week-end, elles essaient d’être présentes et de faire le meilleur travail possible, et elles n’y arrivent pas toujours."

"Quand vos familles vous envoient des messages à propos de choses qu’elles ont lues, de toutes les choses négatives qu’elles lisent, quand les gens à l’usine lisent tout cela alors même qu’ils donnent tout ce qu’ils ont, c’est comme s’ils ne pouvaient tout simplement rien faire."

"Il n’y a rien qu’ils puissent faire. Parfois, c’est presque comme si vous aviez le sentiment de ne rien pouvoir faire correctement, même lorsque vous donnez absolument tout. Donc, je ne peux parler que pour moi."

Le septuple Champion du monde se montre particulièrement critique à l’égard des commentaires portant sur le fonctionnement interne de Ferrari.

Selon lui, ceux qui alimentent les spéculations ne disposent pas des informations nécessaires pour juger précisément la situation, puisqu’ils ne participent ni au travail quotidien de l’équipe ni aux discussions menées en interne.

"Le message, c’est de ne rien lire de ce qui est écrit, parce que la réalité est qu’aucune des personnes qui écrivent ces choses n’a réellement la moindre idée de ce dont elle parle, puisqu’elle ne fait pas partie de l’équipe. Elles ne savent pas ce qui se passe derrière les portes fermées."

"Elles ne savent pas à quel point tout le monde travaille dur. Tout repose sur des suppositions et des opinions. C’est donc simplement frustrant de voir cela."

Cette prise de position intervient alors que Ferrari traverse une deuxième partie de saison plus difficile sur le plan sportif.

Les ambitions de titre affichées plus tôt dans l’année se sont progressivement éloignées, renforçant mécaniquement les interrogations autour de la direction prise par la Scuderia.

Hamilton refuse toutefois d’établir un lien entre ces difficultés et la nécessité d’un bouleversement au sommet de l’équipe. Le Britannique préfère insister sur la continuité du travail engagé et sur le temps nécessaire pour construire une structure capable d’atteindre les objectifs fixés.

Malgré les difficultés rencontrées en 2026, Hamilton estime que Ferrari possède les fondations nécessaires pour franchir une nouvelle étape en 2027. Le Britannique rappelle qu’il ne s’attendait pas nécessairement à voir la Scuderia atteindre tous ses objectifs dès sa deuxième saison sous les couleurs de l’équipe.

"Ce que nous allons faire, c’est simplement continuer à essayer de nous concentrer sur le meilleur travail possible, indépendamment de ce qui est écrit. Nous arriverons là où nous voulons être."

"Je savais que lors de ma deuxième année [dans l’équipe], nous ne serions pas encore là où nous voulons être, mais j’espère et je prie pour qu’avec le travail acharné de tout le monde, nous puissions peut-être arriver l’année prochaine là où nous voulons être."