Ferrari : Vigna débarque à Sepang, Leclerc appuie là où ça fait mal

La présence de Benedetto Vigna dans le paddock de Sepang n’est pas passée inaperçue après une semaine particulièrement agitée autour de Frédéric Vasseur. Alors que Ferrari avait dû publiquement réaffirmer son soutien à son directeur d’équipe face aux nouvelles spéculations concernant son avenir, le directeur général de la marque italienne assure que son déplacement en Malaisie était prévu de longue date et insiste sur l’unité régnant à Maranello. Sur la piste, le double top 4 obtenu par Lewis Hamilton et Charles Leclerc a toutefois été accompagné d’une nouvelle interrogation sur les décisions stratégiques de la Scuderia, le Monégasque prenant directement Red Bull comme référence.

La semaine de Ferrari avait été dominée par les spéculations autour de Vasseur et l’éventualité de solutions alternatives, parmi lesquelles le nom de Christian Horner avait notamment circulé.

La Scuderia avait été contrainte de réagir publiquement pour soutenir son directeur d’équipe. Dans ce contexte, l’arrivée de Vigna à Sepang (en photo sous l’article) pouvait naturellement être interprétée comme un nouveau signe de l’importance accordée à la situation par la direction de Ferrari.

Interrogé par Sky Italia, l’intéressé a cependant assuré que sa présence dans le paddock malaisien n’avait rien d’improvisé. Son message concernant la situation interne de Ferrari s’est surtout voulu rassurant.

"J’avais déjà prévu de venir à Sepang. L’équipe est unie, motivée et déterminée. J’ai parlé avec mes collègues et c’est agréable de les voir comme ça."

"C’est la réalité qui compte : nous avons bien géré cette situation."

Le Grand Prix a néanmoins offert un nouveau sujet de réflexion à Ferrari.

Dans les conditions particulièrement délicates rencontrées au départ, la Scuderia a choisi de chausser ses monoplaces de pneus slicks, mettant tout ses œufs dans le même panier. Un pari qui n’a pas fonctionné comme espéré et qui a contribué à faire reculer les Ferrari dans la hiérarchie durant la première partie de l’épreuve.

Leclerc a reconnu qu’au moment de prendre cette décision, Ferrari pensait avoir fait le bon choix. Mais le Monégasque a surtout comparé la capacité de son équipe à prendre ce type de décisions à celle de Red Bull, qui constitue selon lui une référence dans ce domaine.

"Clairement, il y a une équipe en particulier, et c’est Red Bull, qui prend la bonne décision la plupart du temps avec ses deux voitures."

"Et pour cela, nous devons comprendre ce qu’ils font mieux que nous."

Une remarque qui intervient alors que Red Bull a précisément parfaitement négocié les conditions changeantes de Sepang, Max Verstappen remportant la course et offrant au passage son premier succès au groupe propulseur Red Bull Ford.

Vasseur assume une décision prise collectivement

Vasseur n’a pas cherché à nier l’erreur de Ferrari concernant les pneumatiques. Le Français a toutefois insisté sur la difficulté de la décision au moment où elle devait être prise.

La grille était alors pratiquement divisée en deux camps, avec une moitié des pilotes en intermédiaires et l’autre en slicks. Depuis la grille et la voie des stands, les équipes ne disposaient par ailleurs que d’une vision très partielle de l’état réel du circuit.

"La moitié avait choisi les intermédiaires, l’autre moitié les slicks. Lorsque vous êtes sur la grille, vous regardez l’asphalte et vous n’avez pas beaucoup plus d’informations. Nous prenons ces décisions ensemble. Il nous manquait simplement des informations."

Malgré cette erreur initiale, Vasseur estime que Ferrari a ensuite très bien exécuté sa course. La stratégie adoptée après les premières difficultés a permis à Hamilton et Leclerc de remonter, tandis que leur rythme et leur gestion des pneumatiques ont contribué à sauver un résultat qui paraissait particulièrement compromis après le premier tour.

"Néanmoins, cela s’est bien terminé, la stratégie était bonne, le rythme était solide et les pilotes ont bien géré les pneumatiques."

"Dans l’ensemble, notre résultat est bon, surtout si l’on considère où nous étions à la fin du premier tour. Terminer troisième et quatrième après être retombés au fond du peloton constitue une très belle remontée de toute l’équipe. Nous avons marqué de bons points, décroché un nouveau podium et affiché un rythme solide dans des conditions difficiles."

Le directeur de Ferrari a ensuite développé plus précisément les circonstances du choix effectué sur la grille. Pourquoi la stratégie n’a-t-elle pas été séparée entre Hamilton et Leclerc si le choix n’était pas évident à faire ? Hamilton aurait apparemment demandé de partir en intermédiaires.

Cette demande aurait permis de répartir les chances. Sans répondre vraiment à cette question, Vasseur précise que l’objectif est désormais d’analyser cet épisode afin de comprendre comment mieux gérer une situation similaire à l’avenir.

"Encore une fois, le choix des pneumatiques sur la grille était difficile : dans ces conditions, vous ne pouvez juger qu’à partir de ce que vous voyez autour de vous sur la grille et dans la voie des stands. Nous n’avions pas une vision complète de l’état de la piste et, au bout du compte, nous avons pris la mauvaise décision. Nous allons tout analyser attentivement et nous assurer d’en tirer les enseignements pour l’avenir."