Pirelli boucle deux jours de tests au Mugello avec McLaren, Red Bull et Audi F1 pour 2027

Pirelli a achevé deux journées d’essais consacrées au développement de ses pneumatiques pour la saison 2027 de Formule 1 sur le circuit du Mugello. Après une première journée mercredi animée par Liam Lawson et Oscar Piastri, le manufacturier italien a poursuivi son programme jeudi avec Lando Norris, Ayumu Iwasa et Nico Hülkenberg. Les cinq pilotes ont travaillé sur les trois gommes les plus dures de la future gamme, dans des conditions particulièrement chaudes, avec près de 3000 kilomètres parcourus au total.

Le Mugello, qui avait accueilli le Grand Prix de Toscane en 2020, a ainsi été choisi par Pirelli pour cette nouvelle phase de développement. L’objectif de ces deux journées était de poursuivre la mise au point des composés C1, C2 et C3 destinés à la saison 2027.

Lawson et Piastri ouvrent le programme

Mercredi, Liam Lawson a pris le volant de la Red Bull, Isack Hadjar préservant son poignet pour Monza, tandis qu’Oscar Piastri était chargé du programme McLaren. Le pilote Red Bull s’est concentré exclusivement sur le composé C2.

Lawson a commencé par effectuer plusieurs séries de huit tours afin d’évaluer différentes solutions prototypes. Dans l’après-midi, son programme s’est orienté vers des relais plus longs destinés à valider les solutions jugées les plus prometteuses.

Piastri a, de son côté, travaillé sur les trois composés, du C1 au C3. L’Australien a commencé par des relais courts avant de terminer la journée par deux longs relais de 14 tours.

Le pilote McLaren a signé le meilleur temps de cette première journée en 1’21"358, tout en bouclant 93 tours, soit 488 kilomètres. Lawson a réalisé un chrono de référence de 1’22"297 et couvert 116 tours, correspondant à 608 kilomètres.

Les conditions de piste ont été particulièrement exigeantes puisque la température maximale de l’asphalte a atteint 55°C.

Norris reprend le relais chez McLaren, Audi en piste

Le programme s’est poursuivi jeudi avec trois autres pilotes. Lando Norris a pris la relève de Piastri au volant de la McLaren, tandis qu’Ayumu Iwasa a remplacé Lawson chez Red Bull. Nico Hülkenberg était également présent pour Audi.

Le Japonais a été le seul des trois pilotes à tester l’intégralité des trois solutions proposées par Pirelli. Il s’est principalement concentré sur les C1 et C2 avant de consacrer une partie de l’après-midi à plusieurs relais de comparaison sur le C3.

Norris a adopté une approche différente en consacrant l’intégralité de sa journée au composé C2. Le Britannique a utilisé la matinée pour évaluer différentes solutions prototypes avant de se concentrer dans l’après-midi sur celles qui avaient semblé les plus prometteuses.

Hülkenberg a quant à lui partagé son programme entre les C2 et C3. Le pilote Audi a effectué le plus grand nombre de tours de cette deuxième journée avec 121 passages, soit 635 kilomètres, et a établi un meilleur temps en 1’24"012.

Norris a pour sa part couvert 115 tours, correspondant à 603 kilomètres, avec un meilleur chrono de 1’21"899. Iwasa a complété 117 tours et parcouru 614 kilomètres, son meilleur temps étant de 1’23"414.

La température de la piste est restée très élevée, même si elle a légèrement diminué par rapport à la veille, avec un maximum de 52°C enregistré jeudi.

Au terme de ces deux journées à Mugello, les équipes et Pirelli ont accumulé une quantité importante de données sur les futurs pneumatiques pour 2027. En ajoutant les programmes réalisés mercredi par Piastri et Lawson à ceux de Norris, Iwasa et Hülkenberg jeudi, 2948 kilomètres ont été parcourus au total.

Vous pouvez découvrir d’autres photos de ces essais sous l’article.

Pirelli poursuivra prochainement son travail avec une nouvelle séance consacrée aux composés pour piste sèche. Le prochain rendez-vous est programmé à Imola les 15 et 16 septembre, avec la participation de Ferrari et Racing Bulls.

Les nouvelles gommes devront ensuite être figées à la fin du mois prochain avant que toutes les équipes ne puissent les tester ensemble. Cela devrait normalement être fait le mardi après le GP d’Abu Dhabi mais cette course étant incertaine, il pourrait se dérouler à Imola. Dans des conditions certainement très fraiches et pas idéales pour recueillir des données pour 2027 !