Verstappen va vivre son 250e GP sur un circuit où il n’a jamais gagné

Red Bull arrive à Singapour couronnée de sa première victoire de la saison 2026, et de la première victoire de sa division Powertrains, après le succès de Max Verstappen à Sepang. A Singapour, le Néerlandais espère profiter du Sprint pour signer un nouveau bon résultat, avec un format qui lui a toujours convenu. Cependant, le circuit de Marina Bay a souvent été une de ses bêtes noires, et il a maintenant l’opportunité de changer cela.

La course de dimanche à Singapour marquera le 250e départ en Grand Prix de Formule 1 du quadruple champion du monde, qui vient de fêter son 72e succès en carrière et ne cache pas son envie de continuer les progrès marqués depuis Bakou.

"C’était un sentiment incroyable de gagner en Malaisie et un moment de grande fierté pour l’équipe, car il s’agit de notre première victoire en tant que fabricant de moteurs. On avait l’impression que c’était long à venir et c’est un accomplissement spécial pour tout le monde" a déclaré Verstappen.

"Nous essayons simplement de continuer à améliorer la voiture à chaque course et j’espère que nous pourrons poursuivre cette bonne forme à Singapour, qui est la dernière course de ce triple header. Je pense que la victoire était assez spécifique au circuit, nous devrons donc voir comment cela se passera cette semaine."

"J’apprécie ce circuit en tant que circuit urbain, il a beaucoup de virages et est assez bosselé. La chaleur est évidemment un facteur, mais au moins nous courons lors d’une course de nuit cette fois-ci. Singapour est une course que je n’ai encore jamais gagnée, donc cela ressemble vraiment à une histoire inachevée sur ce circuit."

Isack Hadjar était déçu de sa course mais son résultat n’était pas mauvais, et il se félicite de ce qu’a réussi l’équipe, avant de vouloir à titre personnel faire mieux dès ce week-end : "En fin de compte, la Malaisie ne s’est pas tout à fait déroulée comme je l’espérais, mais c’était un super résultat pour l’équipe et un moment spécial pour toutes les personnes impliquées."

"La bonne chose avec un triple header, c’est qu’on enchaîne directement avec le suivant et qu’on peut remettre les compteurs à zéro immédiatement, et c’est de cette façon que j’ai toujours travaillé. Singapour est une course que j’attends vraiment avec impatience ; c’est l’un de mes circuits préférés du calendrier, et les courses de nuit ont aussi une ambiance particulière."

"Les conditions y sont toujours brutales, mais j’ai de l’expérience depuis l’année dernière et même depuis la semaine dernière en Malaisie, donc ce n’est pas quelque chose qui m’inquiète. Si nous pouvons transposer les performances de Bakou et les apprentisages de Malaisie, nous allons vivre un week-end positif."

Ben Hodgkinson, directeur technique de Red Bull Powertrains, est évidemment ravi d’avoir réussi le défi qui lui a été posé, celui de faire triompher Red Bull en tant que motoriste, et d’y être parvenu si vite dans la jeune histoire de la firme comme fabricant.

"Seize courses seulement après le début de notre aventure, l’équipe a accompli quelque chose d’extraordinaire : notre première victoire en course en tant que fabricant d’unité de puissance de Formule 1" a déclaré Hodgkinson.

"Il y a cinq ans, ce projet n’était guère plus qu’une idée ambitieuse, alors remporter notre première victoire dès notre première saison de compétition constitue une étape monumentale et une récompense pour l’ensemble de l’organisation. Plus que tout, c’est la validation de la conviction, de l’ambition et du travail acharné qui ont été investis dans le programme dès le premier jour."

"Cet accomplissement n’est pas le produit d’un seul week-end de course, d’une seule décision ou d’une seule avancée majeure. Il est le résultat d’années d’efforts acharnés et de milliers de contributions individuelles de l’ensemble de l’entreprise, dont l’ambition, l’état d’esprit et l’esprit de compétition ont mené à quelque chose d’exceptionnel."

"Nous tenons à remercier tout le monde chez Red Bull, à Milton Keynes et chez Ford, qui a joué un rôle pour rendre cette réussite possible. Gagner si tôt ne signifie pas que le travail est terminé. Il nous reste énormément de choses à apprendre et à améliorer, mais c’est une preuve importante que nous allons dans la bonne direction."

"Singapour est la prochaine étape et le circuit présente un défi très différent, la chaleur, l’humidité et les exigences d’un circuit urbain exerçant une pression importante à la fois sur la voiture et sur l’unité de puissance. Nous tirerons la confiance de cette première victoire, mais notre concentration reste axée sur la poursuite du développement et l’obtention de nouvelles victoires."