Tsolov a fait ses premiers tours en F1 avec Racing Bulls à Imola

Nikola Tsolov a franchi une étape dans sa jeune carrière ce jeudi à l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari d’Imola. Membre du Red Bull Junior Team, le pilote bulgare a pris pour la première fois le volant d’une monoplace de Formule 1 dans le cadre d’un programme d’essais avec Racing Bulls. Au terme de cette journée, il a parcouru 690 kilomètres au volant de la VCARB 02, une première expérience qui marque une nouvelle étape dans son parcours vers la catégorie reine avec la licence qui lui permet désormais de faire des essais libres 1 officiels.

Le pilote du Red Bull Junior Team a ainsi participé à une séance Testing of Previous Cars (TPC), permettant aux jeunes espoirs de la filière de se familiariser avec une ancienne Formule 1 dans un environnement d’essais.

Pour Tsolov, cette journée à Imola représente surtout l’aboutissement d’un objectif poursuivi depuis ses débuts en sport automobile. Le Bulgare a pu accumuler un important kilométrage au volant de la VCARB 02 de 2025 et découvrir concrètement les exigences d’une monoplace de Formule 1.

"C’est fait, première journée de TPC dans une voiture de Formule 1, et je suis vraiment très heureux de la manière dont cette journée s’est déroulée," a déclaré Tsolov.

"J’ai énormément apprécié chaque tour et il est difficile de mettre des mots sur ce que cela signifie de pouvoir enfin bénéficier de cette opportunité."

"Un immense merci à VCARB et au Red Bull Junior Team de croire en moi et de m’avoir donné cette opportunité. C’est quelque chose pour lequel je travaille depuis toute ma vie, alors pouvoir enfin en faire l’expérience est assez incroyable."

Tsolov a également reconnu qu’il lui faudrait encore un peu de temps pour mesurer pleinement la portée de cette première journée au volant d’une F1.

"Je ne pense toujours pas avoir complètement réalisé ce que nous avons accompli aujourd’hui, mais j’ai apprécié chaque tour et, je l’espère, j’aurai l’occasion d’ajouter encore quelques kilomètres prochainement," a-t-il ajouté.

Avec 690 kilomètres parcourus, le pilote du Red Bull Junior Team a en tout cas pu engranger une quantité significative d’expérience au cours de cette première apparition.

Cette journée s’inscrit dans le fonctionnement de la filière mise en place par Red Bull pour accompagner ses jeunes pilotes vers la Formule 1. Racing Bulls joue un rôle central dans ce dispositif, en servant à la fois de structure de formation et de tremplin pour les espoirs appelés à rejoindre l’écurie Red Bull ou à s’installer durablement en Formule 1.

La filière peut notamment s’appuyer sur les parcours de Max Verstappen et Sebastian Vettel, deux de ses diplômés les plus prestigieux. Le programme continue d’alimenter la grille actuelle : sept pilotes présents en Formule 1 en 2026 ont commencé leur carrière au sein du Red Bull Junior Team.

Tsolov représente donc l’une des prochaines générations que Red Bull cherche à faire progresser. Sa journée à Imola constitue précisément le type d’expérience destiné à lui permettre d’acquérir les connaissances nécessaires avant, potentiellement, une accession à la catégorie reine.

Alan Permane, directeur de l’équipe, a également dressé un bilan positif de cette première expérience. Il a notamment souligné la rapidité avec laquelle Tsolov s’est adapté à la monoplace et son calme au volant.

"Aujourd’hui a été une étape vraiment positive pour Nikola," a déclaré Permane. "Il s’est rapidement adapté à la voiture et a montré le sang-froid que l’on veut voir chez un pilote qui prend le volant d’une F1 pour la première fois."

Pour le directeur de Racing Bulls, l’objectif de cette séance dépassait toutefois la simple découverte d’une monoplace de Formule 1. Pour Tsolov, il fallait engranger le kilométrage nécessaire pour lui permettre de rouler en Libres 1 lors de la fin de saison.

"Cette sortie fait aussi partie du programme de développement que l’équipe mène actuellement avec ses jeunes pilotes, en leur donnant les outils, le kilométrage et l’environnement nécessaires pour progresser," a-t-il ajouté.

Permane rappelle enfin que cette méthode a déjà fait ses preuves au sein de la structure Red Bull.

"Nous avons vu à maintes reprises ce que cette filière pouvait produire, et ce sont des journées comme celle-ci qui participent à la manière dont nous continuons à la développer," a-t-il conclu.