Petrov prêt à retrouver la F1 dans le collège des commissaires

Vitaly Petrov se verrait bien retrouver le paddock de la Formule 1 dans un rôle de commissaire-pilote de la FIA, six ans après une première expérience brutalement interrompue à Portimão. L’ancien pilote Renault estime que l’assouplissement récent des restrictions concernant les participants russes pourrait lui permettre d’envisager cette possibilité. Le Russe s’est également exprimé sur l’accrochage de Franco Colapinto à Bakou, défendant le pilote Alpine face aux critiques de Lando Norris.

En août, la FIA a levé l’obligation de neutralité qui s’appliquait aux participants russes, leur permettant à nouveau de participer à des compétitions internationales sous leurs propres symboles nationaux.

Les épreuves organisées en Russie et en Biélorussie restent en revanche interdites. Dans une chronique publiée sur le site Championat, Petrov a expliqué qu’il serait intéressé par un retour dans le collège des commissaires de la FIA.

L’ancien pilote Renault avait déjà occupé cette fonction en Formule 1, mais une seule fois, lors du Grand Prix du Portugal 2020 à Portimão (en photo ci-dessous avec Tim Mayer).

"En théorie, pourquoi pas ?"

"Malheureusement, ma seule expérience en tant que commissaire s’est terminée prématurément en raison de circonstances tragiques, mais j’ai tout de même acquis des connaissances intéressantes que j’essaie de transmettre dans les compétitions russes."

"Si les facteurs politiques ne viennent plus interférer, cela m’intéresserait."

L’unique apparition de Petrov dans le rôle de commissaire-pilote en Formule 1 avait en effet pris fin au cours même du week-end portugais de 2020. Le Russe avait dû quitter ses fonctions après le meurtre de son père.

Petrov s’est également exprimé sur un sujet très différent : la controverse née à la suite de l’incident impliquant Franco Colapinto lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan.

Lando Norris avait estimé après l’incident que le pilote Alpine devrait être suspendu. Une position que Petrov ne partage pas.

L’ancien pilote de F1 estime notamment qu’une erreur au freinage peut se produire beaucoup plus facilement qu’il n’y paraît lorsqu’un pilote se retrouve au cœur d’une bataille.

"D’après ma propre expérience, je peux vous le dire : il est en réalité très facile de commettre une erreur à la relance, surtout au freinage."

Pour illustrer son propos, Petrov est revenu sur un accident qu’il avait lui-même provoqué lors du Grand Prix de Corée 2011.

À l’époque, le Russe pilotait pour Renault, l’équipe d’usine qui a finalement évolué pour devenir l’actuelle structure Alpine.

"Je me battais avec Fernando Alonso, je me suis déporté sur la partie sale de la piste, j’ai freiné littéralement deux mètres trop tard et j’ai fini par percuter Michael Schumacher. Malheureusement, cela arrive."

Selon lui, le pilote Alpine n’a pas adopté un comportement inconsidéré.

"Franco, je pense, a simplement été distrait par ses adversaires, parce qu’il y avait beaucoup de voitures autour de lui au moment de la relance. À cause de cela, il a manqué son propre repère de freinage et, ensuite, il était trop tard. Il était aussi sur la partie sale de la piste, avec des boulettes de gomme. Mais il n’y avait aucune folie de la part de Franco."

"Alors le suspendre pour un course ? Non, clairement pas."

Suite aux critiques de Sergio Pérez sur le danger des F1 de 2026 avec le déploiement actuel de l’énergie, l’ancien pilote de F1 a également critiqué le comportement des voitures dans les longues lignes droites de Bakou.

"C’est curieux, mais nous n’avons jamais vu de caméras embarquées montrant la totalité du passage sur l’avenue Neftchilar lors de la retransmission télévisée," a fait remarquer le Russe.

"Apparemment, les organisateurs ne voulaient absolument pas montrer une situation où, à un moment donné, la vitesse des voitures cesse non seulement d’augmenter mais commence même à chuter légèrement, certains pilotes allant même jusqu’à rétrograder avant la zone de freinage !"