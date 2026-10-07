Mercedes F1 organise une comparaison pour avoir ’une vision plus claire’ de ses évolutions à Singapour

Mercedes F1 s’attend à un week-end délicat au Grand Prix de Singapour, où l’équipe devra comprendre le fonctionnement de son package d’évolutions, tout en surmontant une pénalité qui renverra George Russell en fond de grille. L’équipe a de la marge d’avance au championnat et n’a pas à s’inquiéter, mais l’accumulation de contrariétés est évidemment fâcheuse avant ce week-end de Sprint, le dernier de la saison.

L’équipe va donc évaluer le package aéro introduit à Sepang, qui n’a pas donné satisfaction, et fera une comparaison directe entre les deux pilotes, sans que l’on sache qui de Kimi Antonelli ou Russell aura les pièces les plus récentes, alors que le premier a une large avance au championnat et que le deuxième s’élancera du fond de grille.

L’équipe a présenté des combinaisons spéciales pour les pilotes (à voir ci-dessous), mais la livrée sera classique, après avoir affiché davantage de bleu turquoise lors de la dernière manche en Malaisie, en l’honneur de son partenaire Petronas.

"La Malaisie a manifestement été un week-end très difficile pour nous. Nous avons passé les jours qui ont suivi à travailler dur pour comprendre pourquoi nos performances n’étaient pas au niveau attendu" a déclaré Toto Wolff, le directeur du team.

"Nous avons identifié plusieurs domaines que nous devons approfondir, mais la F1 n’offre pas de réponses simples et nous avons besoin de plus d’éléments avant de tirer des conclusions définitives. Singapour nous offre l’occasion immédiate de poursuivre ce travail."

"Les caractéristiques du circuit sont très différentes et cela nous aidera à obtenir une vision plus claire de notre situation. C’est pourquoi nous évaluerons à la fois le tout dernier package d’évolutions et notre spécification précédente tout au long du week-end afin de nous assurer que nous comprenons parfaitement la direction à prendre."

"George fait face au défi supplémentaire d’une pénalité sur l’unité de puissance, ce qui signifiera un départ depuis le fond de la grille dimanche, suite à la panne moteur survenue en Malaisie. C’est particulièrement frustrant compte tenu de sa façon de piloter le week-end dernier et du résultat pour lequel il méritait de se battre."

"Malheureusement, ces aléas font partie du sport et notre objectif est désormais de lui offrir la meilleure voiture et les meilleures opportunités possibles pour remonter dans le peloton."

"Nous devons maximiser ce dernier week-end de Sprint de l’année, continuer à apprendre et obtenir le meilleur résultat possible avec nos deux voitures. Singapour sera un test important pour notre compréhension et notre résilience en tant qu’équipe."

Frederik Vesti, le troisième pilote de Mercedes, a quant à lui donné son analyse du tracé de Marina Bay, et rappelle que Mercedes y a connu de belles choses, à commencer par un succès l’année dernière.

"Singapour est l’un de ces circuits qui vous font vraiment vous sentir vivant en tant que pilote. En qualifications, vous devez tout donner, absolument tout. C’est un endroit qui a produit des tours incroyables au fil des ans, des tours où un pilote a pu faire une réelle différence" indique le Danois.

"C’est quelque chose que l’on ne voit pas souvent en F1. La victoire de George là-bas en 2025 a été l’un des moments forts de la saison car c’est une piste si difficile à maîtriser et tout réussir sur un week-end de course représente un immense défi."

"Le circuit exige une concentration totale et de la patience, un peu comme des pistes telles que Monaco et Bakou. Vous passez constamment de gauche à droite entre les murets, et la plus petite erreur peut mettre fin à votre course."

"En même temps, c’est exactement ce que les pilotes adorent. Vous essayez toujours de trouver ce petit plus de performance et de repousser les limites aussi loin que possible, ce qui en fait l’un des défis les plus excitants du calendrier. Physiquement, c’est également l’une des courses les plus dures de l’année."

"Courir de nuit, faire face à la chaleur et à l’humidité, et boucler autant de tours sur un circuit aussi exigeant vous en demande beaucoup. Les voitures de sécurité peuvent donner l’impression que la course est encore plus longue, alors si vous êtes en tête, cela peut parfois sembler interminable. C’est un véritable test d’endurance tant physique que mentale."