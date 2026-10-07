Marko accuse Horner de réécrire l’histoire de l’arrivée de Verstappen

Helmut Marko a vivement contesté la version de Christian Horner concernant l’arrivée de Max Verstappen chez Red Bull, alors que l’ancien directeur de l’écurie doit prochainement publier son autobiographie. Selon l’Autrichien, contrairement à ce qu’affirmerait Horner dans son livre, ce dernier était précisément celui qu’il avait fallu convaincre de promouvoir le très jeune Verstappen. Désormais retiré de son rôle de conseiller chez Red Bull, Marko en a également profité pour commenter la victoire du Néerlandais à Sepang, le fiasco logiciel ayant perturbé le départ et la perspective d’un retour au V8 turbo en 2030.

La publication prochaine de Drive, l’autobiographie de Christian Horner, continue d’alimenter les discussions autour de l’histoire récente de Red Bull. L’un des passages rapportés du livre concernerait notamment l’arrivée de Verstappen dans la structure et affirmerait que Marko n’était initialement pas favorable à la venue du Néerlandais.

Une version des événements que l’ancien conseiller de Red Bull rejette. Interrogé par le quotidien autrichien Österreich, Marko a d’abord indiqué qu’il ne souhaitait pas accorder trop d’importance à cette controverse, estimant que Ralf Schumacher avait déjà apporté une réponse suffisamment claire.

"Je l’ignore autant que possible. Ralf Schumacher a très bien géré cela."

Schumacher avait effectivement qualifié la version attribuée à Horner de "mensonge absolu", rappelant notamment que Marko avait commencé à s’intéresser à Verstappen alors que celui-ci n’avait que 11 ans. La relation entre Marko et le jeune pilote s’est ensuite développée au fil de son parcours, particulièrement lorsqu’il évoluait en Formule 3, avant que Red Bull ne décide de l’amener extrêmement rapidement en Formule 1.

Verstappen avait seulement 17 ans lorsqu’il avait effectué ses débuts en Grand Prix avec Toro Rosso en 2015. Une année plus tard, Red Bull avait pris la décision spectaculaire de le promouvoir dans son équipe principale à la place de Daniil Kvyat à compter du Grand Prix d’Espagne.

Selon Marko, c’est justement à ce moment-là que Horner aurait exprimé des réserves. L’Autrichien affirme avoir personnellement dû défendre cette promotion face au directeur de Red Bull Racing, qui considérait Verstappen comme encore trop jeune et inexpérimenté.

"C’est moi qui ai amené Max en Formule 1 et j’ai dû m’imposer face à Horner pour sa première course avec Red Bull à Barcelone. Il pensait que Max était trop jeune, trop inexpérimenté..."

L’histoire avait finalement donné une dimension spectaculaire à cette décision. Pour son tout premier Grand Prix au volant d’une Red Bull Racing, Verstappen s’était imposé à Barcelone en 2016. Cette victoire avait immédiatement validé le pari de sa promotion et lancé une association qui allait ensuite profondément marquer l’histoire de l’écurie.

Marko consterné par le problème logiciel de Sepang

Désormais retiré de ses fonctions de conseiller de Red Bull, Marko continue néanmoins de suivre attentivement les performances de son ancienne équipe. Dimanche dernier, il a ainsi regardé depuis son domicile le Grand Prix disputé à Sepang, marqué par la première victoire de Red Bull avec son propre groupe propulseur.

Verstappen s’est imposé au terme d’une course mouvementée, offrant à Red Bull un succès particulièrement symbolique dans cette première saison de son programme moteur.

Mais Marko a beaucoup moins apprécié l’incident qui a perturbé le départ de l’épreuve. Un problème logiciel avait provoqué une situation chaotique et retardé la procédure, ce que l’Autrichien juge indigne du niveau technologique revendiqué par la Formule 1.

"C’est vraiment honteux qu’un produit de très haute technologie comme la Formule 1 puisse être paralysé par un problème logiciel. D’un autre côté, cet embarras contribue à faire réfléchir les gens. Le retour au moteur V8 turbo en 2030 est, à ma connaissance, acté."

Après le succès de Sepang, Red Bull se tourne désormais vers Singapour avec l’ambition de poursuivre sur cette dynamique. Et selon Marko, Verstappen considère qu’il dispose cette fois d’une véritable possibilité de s’imposer sur le circuit urbain de Marina Bay.

Une victoire y aurait une signification particulière pour le Néerlandais. Singapour demeure en effet la seule épreuve du calendrier où il n’est encore jamais parvenu à gagner. Marko a révélé avoir échangé avec Verstappen après sa victoire en Malaisie et l’avoir personnellement félicité.

"Max m’a dit qu’il pensait qu’il était possible de gagner enfin à Singapour. Comme vous le savez, c’est la seule victoire qui lui manque."