Red Bull dévoile le prix de son divorce avec Horner, la facture n’est peut-être pas terminée

Le coût du départ de Christian Horner de Red Bull Racing est désormais plus précisément connu. Les comptes 2025 de l’écurie britannique ont été publiés et révèlent qu’une somme de près de 39,2 millions d’euros a été versée au titre de la rémunération du directeur le mieux payé et d’une indemnisation pour perte de fonctions, après la décision de Red Bull de se séparer de son directeur d’équipe et PDG en juillet 2025. Et la facture définitive pourrait être encore plus élevée, alors que les comptes font parallèlement apparaître une forte progression des revenus et des bénéfices de l’écurie en 2025.

Après deux décennies à la tête de Red Bull Racing, Horner avait été relevé de ses fonctions le 9 juillet 2025. Une décision prise par Red Bull GmbH, maison mère autrichienne de l’écurie, qui avait choisi Laurent Mekies pour lui succéder après avoir recruté le Français depuis Racing Bulls.

Horner avait ensuite officiellement démissionné de son poste d’administrateur de Red Bull Racing Limited le 13 août.

Son passage à Milton Keynes aura été marqué par une réussite sportive considérable. Sous sa direction, Red Bull a remporté huit titres mondiaux pilotes, six Championnats du monde des constructeurs et 124 Grands Prix.

Mais son départ, alors qu’il disposait encore d’un contrat courant jusqu’en 2030, s’est également accompagné d’une indemnité particulièrement importante.

Près de 39,2 millions d’euros versés en 2025

Les comptes déposés auprès de Companies House, démarche obligatoire pour les équipes de Formule 1 basées au Royaume-Uni, permettent désormais de mesurer une partie du coût de cette séparation.

Les documents indiquent que le "directeur le mieux payé" de Red Bull Racing a reçu au total près de 39,2 millions d’euros sur la période restant à courir entre son départ et la clôture de l’exercice, le 31 décembre 2025, au titre notamment d’une "indemnisation pour perte de fonctions".

Horner n’est pas directement nommé dans cette partie des comptes. Il était néanmoins le directeur le mieux rémunéré de Red Bull Racing et avait déjà perçu environ 5,2 millions d’euros de salaire avant son éviction.

Le montant de près de 39,2 millions d’euros concerne uniquement le règlement financier provenant de Red Bull Racing.

Il n’inclut donc pas d’éventuelles sommes versées par Red Bull Powertrains (RBPT) ou Red Bull Advanced Technologies (RBAT), deux autres structures au sein desquelles Horner occupait également un poste d’administrateur.

Cette distinction est importante puisque, dans les semaines ayant suivi son départ, il avait été rapporté que le montant total de son accord de séparation pouvait dépasser les 60 à 80 millions d’euros.

Les comptes actuellement disponibles ne permettent donc pas nécessairement de connaître le coût définitif du départ de l’ancien patron de Red Bull. Si des versements ont été effectués à Horner à partir du 1er janvier 2026 par les différentes entités concernées, ils n’apparaîtront que dans les prochains comptes.

Les documents financiers correspondant à l’exercice 2026 doivent être déposés auprès de Companies House au plus tard le 30 septembre 2027. Ils pourraient donc révéler des montants supplémentaires et rapprocher le coût global de la séparation des plus de 60 millions d’euros évoqués au moment de son départ.

Il est également entendu que Horner a accepté de renoncer à une partie des sommes qui lui étaient dues en échange d’une réduction de sa période de mise à l’écart contractuelle.

Cet accord lui a permis de retrouver plus rapidement sa liberté et, par conséquent, la possibilité de revenir en Formule 1 dès 2026 s’il parvenait à trouver un projet correspondant à ses ambitions.

Depuis son départ de Red Bull, le Britannique a clairement indiqué que son éventuel retour en Grand Prix devrait idéalement s’accompagner d’une participation dans la structure actionnariale de l’équipe qu’il rejoindrait. Il ne souhaite plus simplement occuper un poste de salarié, comme cela avait été le cas chez Red Bull Racing malgré l’importance considérable de ses responsabilités.

Une exception semble toutefois exister : Ferrari. À l’occasion d’une récente séquence médiatique précédant la publication de son livre prévue en octobre, Horner a indiqué qu’il serait prêt à mettre temporairement de côté ses ambitions de copropriétaire pour prendre la direction de la Scuderia, un poste qu’il a qualifié de "travail de rêve".

Ces déclarations ont alimenté les spéculations autour de l’avenir de Frédéric Vasseur, même si Ferrari a réaffirmé sa confiance envers le Français.

Les revenus de Red Bull dépassent 444 millions d’euros

Si le départ de Horner a représenté une charge financière considérable, les comptes de Red Bull Racing montrent également que l’écurie a connu un exercice 2025 particulièrement solide. Son chiffre d’affaires a atteint environ 444,1 millions d’euros, contre 367,9 millions d’euros en 2024.

Cela représente une progression de plus de 76 millions d’euros en l’espace d’un exercice. Après déduction du coût des ventes, Red Bull Racing a enregistré un bénéfice brut d’environ 121,9 millions d’euros en 2025. L’amélioration est spectaculaire par rapport à l’exercice précédent, puisque ce bénéfice brut n’était que d’environ 27,7 millions d’euros en 2024.

Les résultats montrent donc une progression très importante de la rentabilité opérationnelle de la structure, malgré les dépenses liées à son fonctionnement et le coût associé au départ de son ancien directeur.

Après prise en compte des différentes dépenses et des intérêts, Red Bull Racing a dégagé un bénéfice avant impôts d’environ 13 millions d’euros pour l’exercice 2025. Là encore, la progression est importante puisque ce résultat s’élevait à seulement 3,4 millions d’euros en 2024. Une fois les impôts acquittés, le bénéfice net de Red Bull Racing atteint près de 11 millions d’euros.

Un an plus tôt, l’écurie avait terminé son exercice avec un bénéfice net légèrement inférieur à 2 millions d’euros. La progression d’une année sur l’autre représente donc environ 9 millions d’euros, permettant à Red Bull Racing de multiplier par plus de cinq son bénéfice net malgré une année marquée par le départ de la figure qui dirigeait l’équipe depuis sa création.