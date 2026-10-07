Red Bull discute avec la FIA d’une révision du système ADUO pour 2027

Red Bull continue à discuter avec la FIA d’une modification du système ADUO, introduit cette saison pour permettre aux motoristes en difficulté de rattraper leur retard. Alors que Mercedes semblait devoir constituer la référence après son début de championnat dominateur, les évaluations de la Fédération ont désigné le moteur thermique de Red Bull comme le plus performant du plateau à deux reprises. Une conclusion qui a surpris Laurent Mekies, le directeur de l’équipe autrichienne, et qui prive Red Bull des possibilités de développement supplémentaires accordées à ses concurrents. Le Français estime que la méthode actuelle ne reflète pas fidèlement la hiérarchie réelle des groupes propulseurs.

Introduit avec la nouvelle réglementation technique de 2026, le dispositif ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities) vise à limiter les écarts de performance entre les motoristes en autorisant ceux qui accusent un retard à apporter des évolutions supplémentaires.

Le système repose sur une évaluation trimestrielle des performances des moteurs V6 thermiques, sans leur moteur électrique. Les constructeurs dont la puissance est inférieure à celle de la référence peuvent recevoir un ou plusieurs jetons de développement, selon l’importance de leur déficit.

Mais les premiers résultats ont soulevé une controverse inattendue. Alors que Mercedes a dominé le début de saison grâce à un ensemble propulseur particulièrement compétitif, c’est Red Bull Ford qui a été désigné comme le motoriste de référence par la FIA.

Mercedes bénéficie d’une compétitivité globale supérieur dans les différents domaines de son groupe propulseur, mais la seule puissance du moteur thermique ne suffit pas à refléter cet avantage.

Laurent Mekies n’a jamais caché sa surprise face aux résultats des premières évaluations. Aujourd’hui encore, le directeur de Red Bull estime que la méthode utilisée ne permet pas d’obtenir une représentation suffisamment fidèle des écarts de performance entre les motoristes.

L’équipe a donc présenté ses arguments à la FIA et engagé des discussions pour faire évoluer le système dès 2027.

"Nous avons été surpris, et même un peu plus que cela, par les premières évaluations de la FIA."

"Nous avons présenté nos arguments. Nous leur avons montré pourquoi nous estimions que cela ne reflétait pas correctement la situation. Nous discutons avec eux de ce qui pourrait être amélioré dans les méthodes d’évaluation pour l’année prochaine."

"Voilà où nous en sommes. Ensuite, à un moment donné, comme nous aimons le dire chez Red Bull Racing, nous préférons réduire le bruit autour de nous et nous concentrer uniquement sur la course. Alors, à un moment donné, on se concentre sur soi-même et on continue à avancer avec ce dont on dispose."

"Au bout du compte, nous préférons avoir un moteur performant sans bénéficier de l’ADUO plutôt qu’un moteur peu performant et devoir réclamer des possibilités de développement supplémentaires."

Mercedes a obtenu un jeton, Ferrari, Audi et Honda deux

Les dernières évaluations de la FIA ont établi une hiérarchie particulièrement révélatrice des limites du dispositif actuel.

Red Bull constitue toujours la référence en matière de puissance du moteur thermique et ne reçoit donc toujours aucun jeton ADUO.

Mercedes, pourtant considéré comme le constructeur disposant du meilleur groupe propulseur dans son ensemble, bénéficie d’un jeton de développement supplémentaire, son moteur thermique étant évalué entre 2 et 4 % en retrait par rapport à celui de Red Bull.

Ferrari, Audi et Honda disposent pour leur part de deux jetons chacun, leur déficit de puissance thermique dépassant 4 %.

Cette répartition signifie que Red Bull ne bénéficie d’aucune possibilité de modification de son moteur thermique au titre du dispositif, alors même que l’équipe estime que la compétitivité globale de son groupe propulseur ne correspond pas au classement établi.

Pour autant, cette situation ne signifie pas que le développement de son unité de puissance est totalement figé.

Le développement moteur ne se limite pas à la puissance

Red Bull dispute sa première saison en tant que constructeur de groupes propulseurs, avec son programme Red Bull Ford Powertrains. Dans ce contexte, l’équipe dispose encore d’importantes possibilités de progression, même sans modifier matériellement les composants soumis aux restrictions réglementaires.

Mekies rappelle que la puissance maximale du moteur thermique ne représente qu’un élément parmi les nombreux facteurs qui déterminent les performances d’un groupe propulseur moderne.

"Même si l’ADUO cherche, d’une certaine manière, à estimer la puissance maximale du moteur thermique, il existe un très grand nombre d’autres facteurs de performance qui peuvent être développés et améliorés."

"C’est particulièrement vrai pour nous, puisque nous en sommes à notre première année en tant que constructeur de groupes propulseurs. Les équipes ont donc réalisé un travail considérable pour développer l’ensemble destiné aux pilotes et ses fenêtres de fonctionnement."

"Il y a un énorme travail de développement en arrière-plan, même lorsqu’on ne peut pas modifier les composants matériels. Je pense que c’est particulièrement vrai pour nous, lors de notre toute première année d’activité."

Ces progrès ont accompagné la montée en puissance de Red Bull au cours de la saison. Après des débuts difficiles avec sa RB22, l’équipe a progressivement réduit son retard sur les références du plateau grâce à une succession d’évolutions techniques.

Cette dynamique s’est particulièrement illustrée lors des dernières courses, avec un retour régulier de Max Verstappen sur le podium, puis une première victoire en 2026 à Sepang.

Le directeur de Red Bull estime que le package introduit à Bakou s’inscrit dans un travail de développement beaucoup plus large, mené conjointement sur le châssis et le groupe propulseur.

"Ce que je retiens de l’évolution de Bakou, ce n’est pas tellement ce qu’elle a permis de débloquer. Je ne pense pas qu’il y ait eu quoi que ce soit de particulièrement spécifique à cette évolution par rapport aux précédentes."

"Ce que je retiens, c’est qu’une fois encore, cette équipe a été capable de réaliser un développement absolument incroyable au cours de la saison."

"Nous avons commencé en difficulté. Mais, dans le même temps, personne n’allait nous attendre. Partir d’un déficit de plus d’une seconde et nous retrouver là où nous sommes aujourd’hui, je pense que cela correspond tout à fait à la marque de fabrique de Red Bull Racing : cette grande capacité de développement pendant la saison."

Mais Mekies reconnaît qu’à un certain stade, l’équipe craignait de ne pas parvenir à réduire davantage son retard.

"À un moment donné, nous avons pensé qu’il était possible que nous restions bloqués autour de ces trois dixièmes de retard sur les meilleures voitures."

"Finalement, les équipes ont réalisé un travail à 360 degrés, aussi bien du côté du châssis que du groupe propulseur, pour aller chercher ces trois derniers dixièmes, que nous pensions être les plus difficiles à combler."

"L’évolution de Bakou a joué un rôle dans cette progression, mais elle fait partie d’un effort beaucoup plus global de tout le monde, aussi bien du côté du châssis que du groupe propulseur, pour extraire davantage de performance."