Wolff a parlé avec son ’grand ennemi’ Horner qui ’adorait jouer le rôle de l’imbécile’
Toto apprécie le "pragmatisme" des conversations avec Mekies
Christian Horner et Toto Wolff ont pris contact depuis que le directeur de Red Bull Racing a été limogé en juillet.
C’est ce qu’a révélé le patron de Mercedes F1 dans le paddock de Zandvoort.
Et Wolff admet que, d’une certaine manière, son meilleur ennemi depuis la fameuse saison 2021 lui manque !
"Nous avons été en contact," confie le directeur de Mercedes F1.
"Il m’a dit : ’Qu’est-ce que tu fais maintenant, parce que tu adores me détester et je suis parti !’ C’est un peu ambigu, car, d’une part, son palmarès est excellent – l’un des plus brillants de la Formule 1. Il a donc clairement fait des choses bien. Au sein de l’équipe, je pense qu’il était, dans une certaine mesure, respecté à Milton Keynes."
"Mais nous n’avions pas souvent le même avis ni la même perspective. Il a donc été un formidable et grand ennemi au fil des ans. Est-ce qu’il me manque ? C’est assez étrange de venir ici dans le paddock et que Christian ne soit plus là. Que faire sans lui ? C’est un peu bizarre."
"Et puis, il y a le pragmatisme de Laurent Mekies. Soudain, on peut avoir une conversation sur le long terme. Nous sommes juste des personnes totalement différentes, mais même ton pire ennemi est ton meilleur ami."
Wolff avait plaisanté hier en indiquant qu’il reverrait bien "la mafia" Horner-Briatore-Ecclestone ensemble chez Alpine F1, au cas où Enstone chercherait de nouveaux investisseurs. Des personnalités clivantes mais nécessaires selon lui à la F1.
"Ce que j’ai voulu dire, c’est que chaque film a besoin du bon, du mauvais et du truand. Maintenant que le mauvais est parti, il ne reste plus que Fred Vasseur et moi… Il a fallu un certain temps à Fred pour comprendre ma blague."
"Le sport a besoin de ces rivalités. Par le passé, nous avions ces personnages marquants et j’espère que certains des nouveaux directeurs d’équipe sauront s’épanouir dans ces rôles avec authenticité, car on ne peut pas faire semblant."
"Christian était l’un de ces protagonistes. Il était franc, controversé, c’était un imbécile, et il adorait jouer ce rôle. Il faut un imbécile, il faut que les gens détestent quelqu’un."
