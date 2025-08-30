Gasly a été surpris par une Alpine F1 ’beaucoup plus performante en qualifs’
Le Français est 14e, Colapinto s’élancera 16e en course
Pierre Gasly a atteint la Q2 au Grand Prix des Pays-Bas, et c’est déjà une satisfaction en soi pour lui. Le pilote Alpine F1 rappelle que l’équipe était bonne dernière au classement des EL3, et il ne s’attendait pas à jouer une place plus haut dans le classement cet après-midi.
"Honnêtement non, quand on regarde les EL3 on était à deux secondes et on avait les deux dernières places. L’équipe a fait du bon travail pour nous donner une voiture beaucoup plus performante en qualifs" a déclaré Gasly à Canal+.
"On finit à un dixième et demi de la Q3, ce sont des écarts serrés et par rapport à ce matin c’est un grand pas en avant. Ce week-end a été très compliqué, on est déjà heureux de sortir de la Q1" poursuit le Français, qui n’est pas sûr de viser les points ce dimanche.
"Mais en course, tout peut se passer, c’est sûr qu’on n’est pas en position de force mais je suis content. Depuis le début du week-end c’est la meilleure voiture qu’on puisse avoir, ça se joue pas à grand chose donc on va continuer à se battre."
De son côté, Franco Colapinto a échoué en Q1 pour moins d’un dixième, et il explique que le trafic a joué un rôle crucial dans son élimination à la 16e place : "C’était très serré. C’est décevant de rater de si peu mais c’est hors de notre contrôle."
"J’avais deux voitures devant moi, j’ai perdu de l’appui. C’est encore plus décevant alors que je faisais une bonne qualif et un bon tour, c’est malheureux. Quand vous êtes éliminé pour si peu, c’est toujours frustrant."
"La base est bonne, on doit continuer à travailler mais on est là. Il y a toujours un moment dans le week-end où on trouve de l’aisance, et on l’a trouvée aujourd’hui, ce qui est bien, et cela devrait nous faire une bonne base pour demain."
Nouveau : comment suivre au mieux l’actualité de notre site ?
Via notre nouvelle chaîne WhatsApp Nextgen-Auto.com !
Devenez follower sur WhatsApp pour recevoir des informations en avant-première sur l’actualité F1, des coulisses du paddock et, bien entendu, les liens des articles les plus importants dès leur parution.
N’oubliez pas que vous pouvez aussi vous abonner (cliquez sur l’étoile pour mettre en favori) à notre Google News si vous utilisez l’appli Google Actualités sur votre smartphone.
Petit rappel aussi : par défaut le mode clair est activé, n’hésitez pas à tester le mode sombre en cliquant sur l’icône "lune" dans le menu en haut du site.
Alpine F1 Team - Renault
- Gasly a été surpris par une Alpine F1 ’beaucoup plus performante en qualifs’
- Briatore : Gasly est la pierre angulaire d’Alpine F1, Renault maintient son soutien
- Bottas et Pérez ont-ils été envisagés par Alpine F1 ? Briatore esquive !
- Alpine F1 termine dans le top 10 mais l’A525 doit être ’plus prévisible’
- ’J’ai déjà tout vu’ : Briatore met sérieusement en doute l’avenir de Colapinto