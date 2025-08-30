Officiel : Haas F1 placée sous enquête pour infraction au parc fermé

L’écurie Haas F1 a été informée ce soir par les commissaires sportifs pour une prétendue infraction au règlement après les qualifications du Grand Prix des Pays-Bas.

Haas avait les deux voitures les plus lentes à Zandvoort : Esteban Ocon et Ollie Bearman se sont qualifiés 18e et 19e, devançant seulement l’Aston Martin de Lance Stroll, qui n’a pas établi de chrono après un accident.

Cependant, samedi soir, un rapport du délégué technique de la FIA, Jo Bauer, a révélé que Haas n’avait pas bâché la voiture de Bearman deux heures après le drapeau à damier à la fin des qualifications.

Il a saisi les commissaires sportifs pour une prétendue infraction à l’article 40.6 du règlement sportif, qui stipule que, dans les deux heures suivant la fin des qualifications, toutes les voitures doivent être bâchées et prêtes à recevoir les scellés FIA.

C’est le moment où les voitures passent la nuit en parc fermé, qui commence lorsqu’une voiture quitte la voie des stands pour la première fois pendant les qualifications.

Une infraction à l’article 40.6 constitue également une infraction à l’article 40.9, qui interdit expressément toute modification de la voiture ou du réglage de la suspension pendant que la voiture est immobilisée en parc fermé.

Ainsi, si les commissaires sportifs jugent Haas coupable, Bearman sera sanctionné d’une seule pénalité pour la combinaison des deux infractions, ce qui, conformément à l’article 40.9, vaut disqualification et exigera un départ depuis la voie des stands.

On ignore s’il s’agit d’une erreur de Haas F1 ou d’une manœuvre intentionnelle, car l’équipe prévoyait d’apporter des modifications aux réglages de la voiture de Bearman en parc fermé et de partir de la voie des stands de toute façon.