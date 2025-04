Verstappen répond à Norris : Je ne plaisantais pas à propos de mes performances dans une McLaren

La petite guerre des mots entre Red Bull et McLaren F1 continue à Bahreïn. Max Verstappen a insisté sur le fait qu’il ne plaisantait pas lorsqu’il a affirmé pouvoir être plus performant au volant de la McLaren, après la réponse de Lando Norris à ses propos.

Après le Grand Prix du Japon, où il a remporté une victoire mémorable, Verstappen a affirmé que s’il avait piloté la MCL39 de Norris et Oscar Piastri, il n’aurait pas été à portée de tir en course, alors que Red Bull se bat pour améliorer la compétitivité de sa RB21.

Norris a invité Verstappen à tester la McLaren et a déclaré qu’il serait « ravi de voir la déception sur son visage après son départ », affirmant que le package McLaren présentait des faiblesses.

Cependant, Verstappen a réitéré ses affirmations face aux commentaires de Norris.

"Je ne plaisantais pas," lui a répondu Verstappen à Bahreïn.

"Vous pensiez que c’était une blague ? Non, ce n’en était pas une."

"On sait à quel point notre marge de manœuvre est étroite avec la voiture, et puis on nous demande : ’Que feriez-vous dans une autre voiture ?’ Eh bien, je vous ai répondu honnêtement."

"Mais j’ai aussi dit dans cette même interview que ça n’arriverait pas de toute façon, donc inutile de spéculer."