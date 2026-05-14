McLaren obtient le feu vert pour un nouveau banc d’essais F1

McLaren poursuit le développement de ses infrastructures techniques afin d’accompagner ses ambitions en Formule 1. L’écurie de Woking a obtenu l’autorisation d’agrandir son site historique pour y installer un nouveau banc d’essais destiné à ses activités F1. Dans un contexte où les essais en piste sont de plus en plus limités par la réglementation, ces installations sont devenues essentielles pour le développement des monoplaces et la validation de nombreux systèmes avant leur arrivée sur les circuits.

Les autorités locales de Woking ont validé les nouveaux travaux concernant cette extension du site britannique. Le projet comprend l’installation d’un nouveau banc d’essais ainsi qu’un condenseur externe destiné à accompagner le fonctionnement de l’équipement. Dans les documents transmis au conseil municipal de Woking dans le cadre de la demande d’autorisation, les architectes expliquent que cette nouvelle infrastructure vise à soutenir la croissance continue des activités de l’équipe de Formule 1, alors que le McLaren Technology Centre aurait désormais atteint sa capacité maximale.

"Afin d’assurer le succès continu et la diversification du groupe McLaren vers de nouveaux marchés, de nouvelles installations et des équipements d’essais comme ce banc d’essais doivent être intégrés au campus afin de favoriser la croissance continue et répondre aux exigences techniques et opérationnelles du groupe," précise le document.

Le projet constitue une évolution d’un premier plan approuvé en 2025. Les nouvelles modifications prévoient notamment "une augmentation modeste de la profondeur de l’extension du banc d’essais sous la toiture existante ainsi que le déplacement du système de condenseur associé vers une zone discrète adjacente, mais physiquement séparée de l’extension".

La nouvelle zone consacrée au banc d’essais couvrira une surface de 143 mètres carrés et sera construite sous l’actuelle avancée de toit située dans la partie sud-est du bâtiment. Le condenseur ajouté au projet est indispensable au fonctionnement de l’installation.

Le conseil municipal de Woking a également précisé que les travaux devront débuter dans un délai maximal de trois ans.

Avec les restrictions de plus en plus strictes concernant les essais en piste, les bancs d’essais occupent désormais une place centrale dans le développement des monoplaces de Formule 1.

Plus tôt cette année, McLaren avait notamment expédié sa nouvelle McLaren MCL40 vers les installations de bancs d’essais du spécialiste AVL, en Autriche, afin d’y effectuer plusieurs vérifications avant les premiers essais hivernaux de Barcelone.

Le directeur de l’écurie, Andrea Stella, avait alors expliqué l’importance croissante de ce type d’infrastructure dans la préparation moderne d’une monoplace.

"C’est désormais une pratique courante en Formule 1, car cela permet de valider certains systèmes fondamentaux de la voiture bien davantage que ce qu’il est possible de faire lorsque l’on teste certains sous-systèmes, comme la boîte de vitesses, sur un banc spécifique ou un dynamomètre que nous pouvons avoir ici au MTC," avait déclaré Stella.

Le dirigeant italien rappelait également que McLaren travaillait déjà régulièrement avec AVL depuis plusieurs années.

Grâce à ce nouvel équipement directement implanté à Woking, McLaren disposera désormais d’un accès plus rapide et plus flexible à des outils essentiels pour le développement de sa monoplace, sans devoir systématiquement transporter certains éléments chez des partenaires extérieurs.