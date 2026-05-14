Piastri a toujours ’séparé son rêve’ de titre mondial de son ascension en F1

Oscar Piastri s’est retrouvé en lutte pour le titre mondial dès sa troisième saison en Formule 1, mais le pilote McLaren F1 a admis que rejoindre le championnat n’avait jamais été son objectif premier pendant sa carrière en formules de promotion. Au contraire, l’Australien a conservé une approche réaliste au début de son ascension, séparant délibérément son rêve de piloter en F1 de ses ambitions plus concrètes.

Dans le podcast High Performance, il a expliqué que si on lui avait demandé à l’âge de 14 ans s’il deviendrait un jour pilote de F1 ou champion, il aurait répondu que sa réponse aurait été "probablement pas", affirmant qu’il était "réaliste" car "jusqu’à mon arrivée en F2, j’ai toujours séparé mon rêve de mon objectif. Mon rêve a toujours été d’être pilote de F1, mais mon objectif était simplement de devenir pilote professionnel."

"Je voulais juste gagner ma vie en pilotant des voitures. Peu m’importait qu’il s’agisse d’une F1, d’une Supercar en Australie, de GT ou même d’IndyCar. Bien qu’avec l’âge, je ne sois plus certain de vouloir courir en IndyCar aujourd’hui, mais je voulais être pilote professionnel, et j’étais très lucide sur le fait que mes chances d’atteindre la F1 étaient incroyablement minces."

"J’avais donc accepté cela dès mon plus jeune âge, mais je me disais aussi, même si je n’atteins pas la F1, je vais simplement grimper les échelons des catégories juniors aussi loin que possible. Et si je n’y parviens pas, j’espère qu’une opportunité se présentera grâce à mes courses en F3 ou en F2."

"Je ne me suis pas vraiment permis d’oser transformer ce rêve en objectif avant d’arriver en F2 et de commencer à me battre pour le titre. Et même là, c’était plus une étape logique en me disant : ’la suite, si ça se passe bien, disons si je gagne cette année, la seule étape restante est la F1’."

"Plutôt que de me dire ’je suis en F2 maintenant, je veux vraiment aller en F1’, c’était plutôt ’bon, les choses continuent de bien se passer dans les formules de promotion, donc la prochaine étape est la F1, et c’est un endroit plutôt cool où atterrir’."

"J’étais donc très réaliste dès le début sur le fait que les chances de réussir seraient faibles, mais je suppose que le dicton ’il faut bien que quelqu’un le fasse’ est tout à fait vrai. Je pense que lorsqu’on est enfant, cela semble très lointain."

"Et ce sentiment que quelqu’un doit bien occuper ces places sur la grille semble incroyablement distant et difficile à atteindre, mais à mesure que l’on s’en rapproche, on se dit ’d’accord, je peux effectivement être l’une de ces personnes’."