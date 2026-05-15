Pas de pole mais une deuxième ligne pour le Verstappen Racing aux 24h du Nürburgring

Max Verstappen et son équipe, le Team Verstappen Racing, s’élanceront finalement depuis la deuxième ligne de la grille lors des 24 Heures du Nürburgring, après une solide prestation de Daniel Juncadella dans la dernière séance de Top Qualifying. Au volant de la Mercedes-AMG GT3, le pilote espagnol a décroché la quatrième place finale sur la Nordschleife, confirmant le très bon niveau affiché par l’équipage tout au long des qualifications sur le mythique tracé allemand.

Verstappen avait joué les premiers rôles sur la Nordschleife en plaçant la Mercedes-AMG GT3 n°3 dans le top 7 lors du Top Qualifying 2 du Nürburgring 24 Heures. Une performance solide qui a permis à l’équipage de décrocher son billet pour cette session décisive du Top Qualifying 3 qui détermine les premières positions sur la grille. Toutefois, le Néerlandais ne pouvait participer à cette ultime phase qualificative, son rôle au volant étant déjà terminé pour la journée.

Dans ce format très particulier, la répartition des relais et des séances impose des contraintes strictes aux équipages. En signant le sixième temps de Top Qualifying 2, Max Verstappen a assuré l’essentiel en qualifiant la voiture pour la dernière session, mais il ne pouvait pas reprendre le volant pour la suite. La règle est claire : le pilote qui réalise le temps de référence d’une voiture dans une séance donnée ne peut pas participer à la suivante. Une situation qui concernait également Kevin Estre, engagé sur la Porsche Manthey Racing n°911 après avoir roulé en Top Qualifying 1.

Ce système explique pourquoi Verstappen est resté spectateur lors de la bataille finale pour la pole position. Son roulage en piste en TQ2 ayant été décisif pour la qualification, c’est Dani Juncadella qui a pris le relais au sein de la Mercedes. Le pilote espagnol avait donc la responsabilité de défendre les ambitions de l’équipage dans une séance regroupant les meilleures voitures encore en lice.

La composition de cette ultime phase a été fixée à 12 voitures. Sept d’entre elles se sont qualifiées via le Top Qualifying 2, tandis que cinq autres avaient déjà assuré leur place en amont avec les courses qualificatives qui se sont déroulées ces dernières semaines.

À noter l’absence de Maro Engel pour cette dernière étape. Auteur du meilleur temps sur la journée de jeudi, le pilote de la Mercedes n°80 n’a pas pu défendre ses chances après sa sortie de piste lors de la deuxième session, qui a mis fin prématurément à son programme.

Alors comment s’est passée cette dernière séance qualification pour le Team Verstappen ? Après sa première des deux tentatives autorisées, Juncadella occupait provisoirement la neuvième position, à 6,8 secondes du chrono de référence établi par Marco Mapelli au volant de la Lamborghini n°130 du Red Bull Team ABT. Mais l’Espagnol a ensuite nettement haussé le rythme lors de son deuxième tour lancé, profitant d’une charge en carburant plus légère pour attaquer davantage.

Auteur de plusieurs secteurs en violet (meilleurs temps intermédiaires), Juncadella est remonté jusqu’à la deuxième position provisoire, relançant même les ambitions de première ligne pour Verstappen Racing. Toutefois, les derniers concurrents encore en piste ont continué à améliorer leurs chronos dans les ultimes minutes de la séance.

Finalement repoussé au quatrième rang, Juncadella assure néanmoins une excellente position de départ à la Mercedes-AMG GT3 n°3, qui prendra le départ depuis la deuxième ligne demain. Une performance particulièrement solide pour l’équipe de Max Verstappen, très compétitive depuis le début du week-end malgré l’intensité et les pièges permanents de la Nordschleife.

La pole position est revenue à la Lamborghini n°84 du Red Bull Team ABT, pilotée par Luca Engstler, qui a conclu la séance avec le meilleur chrono devant une concurrence extrêmement serrée. Les chronos du top 12 de la grille de départ sont disponibles ci-dessous.