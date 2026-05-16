Verstappen admet que piloter la nuit au Nürburgring est ’délicat’

Max Verstappen a décrit les conditions auxquelles il fait face sur la Nordschleife en préparation des 24 Heures du Nürburgring, et qui pourraient être cruciales pour un bon résultat. Le Néerlandais s’élance en quatrième place après une journée de qualifications réussie vendredi. Mais en amont des séances compétitives, Verstappen a participé à une séance d’essais en fin de soirée pour acquérir de l’expérience de conduite sur le circuit dans la nuit.

Après avoir navigué à travers cette séance difficile, Verstappen a déclaré qu’elle avait constitué un test extrême derrière le volant. Lui qui est habitué à rouler de jour ou sur des circuits baignés de lumière quand les conditions sont nocturnes, il a aujourd’hui face à lui un défi totalement différent, avec un circuit qui n’est éclairé que par la lumière des phares de la voiture, des virages en aveugle, et un trafic très dense.

"Les conditions étaient assez délicates" a déclaré Verstappen à Viaplay. "Surtout quand j’ai essayé de conduire dans le noir, bien sûr. Beaucoup de pluie, donc je pouvais à peine voir avec un peu de brouillard et de vapeur s’élevant de la piste."

"Du coup, on ne peut tout simplement pas voir où il y a beaucoup d’eau. Il faut donc juste conduire lentement. Mais pour moi, c’était important de rouler dans le noir pendant un moment de toute façon et de m’y habituer un peu, avec les yeux également."

Verstappen a ajouté que les spectateurs au bord de la piste peuvent également avoir une influence significative, car ils peuvent facilement être confondus avec une consigne de commissaire de course.

"Il s’agit plutôt de voir beaucoup de lumières vertes et jaunes. Il faut faire attention. On dirait juste qu’il y a un drapeau jaune ou vert. C’est un peu bizarre parfois et il faut s’y habituer. Et il faut savoir, bien sûr, où se trouvent également tous ces postes de piste. C’est encore plus difficile à voir dans le noir, c’est pourquoi c’était une bonne chose de faire un tour."

Timo Glock est l’un des pilotes les mieux placés pour comprendre les difficultés et les défis du passage entre l’approche d’une course de Formule 1 et celle d’une longue race d’endurance, étant expérimenté dans les deux catégories, et lui-même engagé ce week-end.

"Je ne pense pas qu’il ait le moindre problème avec ça. Je pense qu’il a déjà fait assez de tours sur le simulateur, ce qui aide beaucoup" a déclaré Glock à PlanetF1. "Et, comme il l’a déjà montré, il a sauté dans la voiture et a été tout de suite dans le coup, et rapide. Il lit super bien le trafic."

"La bataille avec Christopher Haase était exceptionnelle. Une course folle de la part de ces deux-là, et il montre à chaque fois qu’il est capable de simplement sauter dans la voiture et qu’il sait ce qu’il a à faire. Et cela est exceptionnel. Par conséquent, je ne pense pas qu’il y ait le moindre problème pour lui la nuit."