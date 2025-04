Barilla devient le partenaire officiel de pâtes de la Formule 1

Barilla et la Formule 1 annoncent un partenariat inédit : une collaboration de plusieurs années entre deux marques emblématiques, unies par la passion, la tradition et le plaisir des expériences partagées.

La Formule 1 incarne l’essence de la compétition. Les enjeux sont élevés, la tension palpable et l’excitation inégalée. Mais lorsque les moteurs se taisent et que le drapeau s’abaisse, un autre moment fort commence : celui où Barilla réunit tout le monde autour de la table.

La qualité comme héritage commun

En Formule 1, le succès est une question de précision. Chaque détail compte, et l’excellence naît de l’équilibre parfait entre puissance, endurance et stratégie. Mais surtout, elle exige un engagement absolu envers la qualité.

C’est cette même exigence qui anime Barilla. Des bureaux aux usines de production, chaque étape est guidée par une quête rigoureuse des meilleures matières premières, du respect des saveurs authentiques et d’une amélioration continue pour offrir le meilleur.

« Une voiture de F1 ultra-rapide et une assiette de pâtes savoureuses : qu’ont-elles en commun ? À première vue, pas grand-chose. Et pourtant, derrière l’une comme l’autre, il y a des professionnels passionnés, déterminés et animés par le désir constant de s’améliorer. Notre plus grande fierté, c’est de pouvoir offrir à tous les hommes et femmes de la F1, après une compétition intense, une assiette de pâtes bien méritée, » répond Paolo Barilla, Vice-Président du Groupe Barilla et ancien pilote de F1 !

Paolo Barilla (en photo ci-dessous à Monaco en 1990) a en effet disputé 9 Grands Prix pour Minardi (du Japon en 89 jusqu’en Belgique 90) pour 15 engagements. Sur ses 9 départs, il a signé une 11e place comme meilleur résultat. Il a surtout à son actif une victoire aux 24 heures du Mans en 1985 avec Porsche.

Des fans à la famille

Le PDG de la Formule 1, Stefano Domenicali, a salué l’arrivée de Barilla dans la famille F1.

« Nous sommes ravis d’accueillir Barilla au sein de la grande famille de la Formule 1 pour une collaboration placée sous le signe de la passion et de l’héritage. Nos deux histoires partagent les mêmes valeurs : l’excellence, l’authenticité et le plaisir de vivre ensemble des moments extraordinaires. Nous avons hâte de débuter cette aventure exceptionnelle avec notre nouveau partenaire, convaincus qu’il apportera une saveur unique aux émotions de la F1. »

En tant que Partenaire Officiel, Barilla sera présente aussi bien sur la piste qu’en dehors. Les fans pourront profiter des Pasta Bars de Barilla dans les espaces prestigieux du Formula 1 Paddock Club et dans le Paddock. À cela s’ajouteront, des panneaux publicitaires en bord de piste, des activations numériques et des promotions à destination des consommateurs, touchant des millions de spectateurs à travers le monde.

Ilaria Lodigiani, Chief Category & Marketing Officer Barilla Group, a exprimé son enthousiasme pour ce partenariat : « Nous avons hâte d’accueillir tous les fans de F1 à notre table, chaque week-end de course, pour profiter à la fois de la course et du réconfort d’un bon repas. Ce partenariat est une invitation à célébrer ensemble les moments qui comptent, car nous sommes convaincus que partager un repas peut transformer de parfaits inconnus en véritable famille. Sur la piste, à la maison ou autour d’une table, Barilla et la Formule 1 unissent les gens au-delà du sport et de la cuisine. »