Sainz a roulé à Madrid, le Madring est très loin d’être terminé !

Le futur circuit urbain du Grand Prix d’Espagne s’est un peu plus dévoilé à l’occasion d’une vidéo de la F1 (à voir ci-dessous), dans laquelle Carlos Sainz en a parcouru plusieurs tours au volant d’une voiture civile. Les promoteurs du Madring se sont récemment montrés optimistes quant à l’avancée du chantier, mais ces dernières images interrogent. A moins de quatre mois de l’événement, le retard des travaux est bien visible, avec des infrastructures à peine sorties du sol.

Long de 5,4 km, ce circuit accueillera le Grand Prix d’Espagne en septembre prochain en tant que 14e manche du championnat, concrétisant l’accord à long terme signé avec la F1 en 2024. Une nouveauté qui doublera la présence espagnole au calendrier, en parallèle avec le circuit de Barcelone, mais qui avait surtout laissé près de deux ans de préparation. Or, alors que l’asphalte a été terminé récemment et que l’organisateur assure que tout est dans les temps, on peine aujourd’hui à voir de vrais progrès.

Le bâtiment des stands est sorti de terre, mais on ne perçoit aucune tribune dans la vidéo tournée par la Formule 1, notamment autour du virage incliné, où c’est un véritable stadium qui doit être construit, ainsi qu’un lieu pour le Club VIP à l’intérieur. Or, on ne perçoit que de la terre pour le moment.

De la même manière, on voit sur le bord de la piste des conduites qui doivent certainement être installées sous le complexe, et c’est encore un véritable chantier. Evidemment, aucun mètre de grillage n’a été posé.

On sait que Djeddah affichait de telles images à environ deux mois et demi de son premier Grand Prix en 2021 ? mais on sait aussi que les pays du Moyen-Orient n’offrent aucune protection aux travailleurs, permettant de les faire enchainer de nombreuses heures sans leur offrir sécurité ni repos.

En Espagne, c’est évidemment un schéma totalement différent, et il semble clair que le promoteur va devoir recruter énormément de travailleurs pour instaurer un système de 3/8 s’il veut finir à temps, car il ne pourra pas simplement intensifier la charge de travail des ouvriers déjà présents sur le complexe, et qui avancent de manière limitée.

Sainz s’est confié ainsi à propos de sa journée à Madrid sur la future piste : "C’est très difficile à décrire pour moi, car c’est un rêve que j’ai toujours eu : avoir l’opportunité de courir dans ma ville natale. Madrid est une ville magnifique, une ville dont j’ai toujours parlé en termes élogieux, une ville qui commence à se faire connaître et l’arrivée de ce circuit de Formule 1 sera tout simplement incroyable."

Madrid a déjà accueilli la F1, mais c’était il y a plus de 40 ans, à Jarama, un circuit construit spécialement à cet effet et situé à 30 km au nord de la ville. Sainz n’était évidemment pas né mais il sait que les fans seront là pour lui. Il était au cœur de cette ferveur enfant, lorsqu’il soutenait son père, le double champion du monde des rallyes Carlos Sainz Senior, piloter sa Citroën WRC dans les rues à l’occasion de sa fête de départ à la retraite.

"J’avais 10 ans à l’époque et j’ai été surpris par l’accueil chaleureux que la ville a réservé à mon père. Il y avait des milliers et des milliers de personnes le long de la rue principale de Madrid, et c’est peut-être la première fois que je réalise à quel point il y a de passionnés de sport automobile à Madrid. Je suis sûr qu’il y en aura au moins autant, voire plus, ici. Ça va être incroyable !"

Le Madring est un circuit mi-urbain, mi-permanent. Sainz est agréablement surpris par le tracé (à retrouver sur la photo sous l’article).

"On va rouler à fond sur un kilomètre, du virage 2 jusqu’au virage 4. Et c’est un peu sinueux, donc ce ne sera peut-être pas aussi facile qu’il n’y paraît. Ce sera une succession interminable de virages, comme une très longue Parabolica [à Monza], mais c’est facile à fond avant d’arriver à cette grande zone de freinage sous le pont."

La partie préférée de Sainz est une montée jusqu’à un point de corde aveugle pour la chicane des virages 7 et 8.

"On passe d’une zone très étroite, presque comme sur un circuit urbain à un virage soudain sans visibilité où l’on ne voit absolument rien, puis d’un coup, toute la piste s’ouvre. C’est comme si l’on traversait un écran et que l’on entrait dans un autre monde, sur un circuit différent. J’adore le fait que le circuit soit divisé en deux parties complètement distinctes. On passe d’une partie urbaine à une partie large et totalement ouverte."

Au cœur se trouve l’épique virage Monumental, le plus long de la F1 avec ses 500 mètres et son inclinaison atteignant 24 %.

"Il y a tant de trajectoires possibles ! Cela va être très intéressant !"

Au global, le pilote Williams F1 est satisfait de sa découverte au volant d’une modeste Mustang par rapport à sa monoplace.

"C’était vraiment impressionnant. Je ne m’attendais pas à autant de plaisir. Je ne m’attendais pas à ce que ce soit aussi fluide, aussi large. On peut se régaler avec cette voiture pendant des heures. Si on va aussi vite comme ça, imaginez en Formule 1 !’