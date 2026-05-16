Un pilote raconte pourquoi il a été ’le seul à ne pas vouloir travailler’ avec Newey

La plupart des pilotes de F1, dont Lewis Hamilton, Fernando Alonso ou encore Max Verstappen, ont exprimé clairement leur admiration pour Adrian Newey, et leur volonté ou leur fierté de travailler avec l’ingénieur, selon leurs situations respectives.

Newey est considéré comme le plus grand concepteur de voitures de l’histoire de la F1, dont la présence peut considérablement booster n’importe quelle équipe qui l’emploie. Mais Christian Danner révèle qu’il n’avait pas vu le potentiel de Newey. Danner est l’ancien pilote de F1 qui se considère comme la seule personne du sport automobile à avoir refusé l’aide de Newey. C’était en 1982, alors que Newey en était également au tout début de sa propre carrière, quand Danner l’a éconduit.

"Je suis la seule personne au monde du sport automobile à avoir jamais dit que je ne voulais pas travailler avec Adrian Newey, ce qui est une sorte de mauvais privilège," a déclaré Danner, qui a décroché un volant chez March-BMW après de très bons résultats dans d’autres voitures de course. "Mais Adrian et moi en rions encore."

"Un gars, Manfred Cassani, est venu me voir et m’a dit ’j’ai une BMW M1 Procar et une équipe de F2, Christian, pourquoi ne viendrais-tu pas chez moi et je ferais de toi un pilote de Formule 1 ?’ J’ai fait cinq ou six courses avec cette M1, un essai dans une course de F2 sur le Nurburgring et une course de côte dans la voiture de F2."

"N’ayant jamais eu de problèmes de confiance en moi, je savais que je n’avais aucune idée de la façon de piloter des monoplaces, alors ils m’ont envoyé à Goodwood pour un test et j’ai été rapide."

"Le problème était que mes coéquipiers étaient le premier et le deuxième du championnat d’Europe de Formule 3, Corrado Fabi et Thierry Boutsen, ils m’ont appris la leçon, piloter une monoplace n’est pas si facile que ça. Et il m’a fallu la saison 1981 pour maîtriser la chose."

Newey travaillait chez March. Il a été l’ingénieur de course de Danner pour une seule course, à Silverstone. Danner a abandonné après être tombé en panne de carburant car son réservoir fuyait, comme il l’a découvert plus tard.

Mais il ne voulait pas de son jeune ingénieur de course inexpérimenté et a donc exigé que Newey soit remplacé par Ralph Bellamy, devenant le seul pilote de F1 à avoir écarté de son propre chef Adrian Newey.

"Je ne voulais pas travailler avec Newey et je lui ai dit ’Adrian, tu n’as pas d’expérience, je n’ai pas d’expérience, ça ne va pas coller’. Il était très peu concentré. Une fois, il a oublié de débrancher la radio, et il ne savait pas ce qu’il faisait sur la consommation de carburant."

"C’était juste un jeune designer, vous voyez ? Alors, je me suis retrouvé avec Ralph s’occupant de ma voiture et Adrian s’est retrouvé avec [Johnny] Cecotto. Il y avait Cecotto, moi-même et Corrado Fabi, qui a finalement remporté le championnat."