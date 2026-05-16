Gasly a été surpris par la chute de Red Bull en 2026

Le début de saison compliqué de Red Bull Racing n’a pas fait qu’interroger les fans, les consultants ou les anciens pilotes de F1. Attendue parmi les références du plateau après un hiver jugé prometteur lors des essais à Barcelone et Sakhir, notamment avec l’arrivée de son propre groupe propulseur développé avec Ford, l’écurie autrichienne peine pourtant à se mêler à la lutte pour les victoires. Une situation qui surprend également l’ancien pilote maison, Pierre Gasly, alors que les premiers signes encourageants aperçus en début d’année avaient rapidement disparu... avant Miami.

Durant l’intersaison, Red Bull faisait partie des équipes annoncées comme candidates aux avant-postes malgré un contexte technique inédit, l’écurie faisant désormais rouler pour la première fois son propre moteur développé en partenariat avec Ford. Mais dès les premières courses, il est apparu que la formation de Milton Keynes n’était finalement pas en mesure de lutter régulièrement pour les succès.

Après quatre manches disputées, Red Bull n’a toujours pas signé le moindre podium, une situation qui n’a pas échappé à Gasly. Mais le Français a noté le redressement marquant du dernier Grand Prix disputé à Miami.

"Après Bahreïn, j’étais convaincu qu’ils faisaient partie du groupe de tête, celui des quatre équipes habituelles," a déclaré le Français.

"En regardant l’Australie, ils semblaient très solides là-bas. Je pense qu’ils avaient démarré la saison de très bonne manière."

"Mais pour une raison ou une autre, après cela, c’est devenu beaucoup plus difficile. Cela a été assez surprenant."

"Et puis ils se sont réveillés à Miami, avec de très bonnes évolutions. Nous n’étions plus dans leur sillage direct. Max a été très impressionnant, Isack semblait avoir plus de difficultés mais je ne crois pas qu’il avait toutes les dernières pièces."

"Ils sont maintenant un peu plus à leur place attendu mais nous ne sommes pas loin. Nous devons pousser sur les évolutions et suivre le rythme des top teams. Nous ne voulons pas rester la 5e force du plateau."

Les évolutions introduites par Red Bull à Miami plus tôt ce mois-ci ont en effet permis d’améliorer le comportement de la RB22. Max Verstappen y a décroché une cinquième place, meilleur résultat de l’équipe cette saison.

En revanche, son coéquipier Isack Hadjar a vu son Grand Prix se terminer prématurément après un accident en course. Le Français ne compte ainsi qu’un seul top 10 après les quatre premières épreuves de l’année.

Malgré cette entame compliquée, Hadjar reste persuadé que Red Bull peut rapidement inverser la tendance dès la reprise du championnat au Canada le week-end prochain.

"Nous avons tous les deux, l’équipe et moi-même, commis des erreurs à Miami," a reconnu Hadjar. "Honnêtement, cela a été un peu une catastrophe des deux côtés."

"Nous devons rester unis et voir ce que nous pouvons faire dès le week-end prochain."

Hadjar estime également que les progrès aperçus à Miami constituent un motif d’optimisme après un début de saison particulièrement difficile en qualifications.

"Évidemment, nous sommes contents de voir qu’il y a davantage de performance dans la voiture. Ce n’est plus aussi compliqué maintenant d’atteindre la Q3, ce qui était le cas lors des premières manches."

"Donc oui, concentrons-nous sur les points positifs et revenons au Canada en espérant réaliser un week-end solide."