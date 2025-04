La veste réfrigérante des pilotes de F1 sera-t-elle utilisée à Bahreïn ?

Compte tenu des températures élevées ce week-end - plus de 30 °C attendus au volant, les pilotes de F1 devraient porter pour la première fois le nouveau système de veste refroidissante conçu par la FIA.

Ce système est-il prêt ? Donne-t-il satisfaction ? La réponse est un "non" cinglant de la part des premiers pilotes interrogés à ce sujet au Grand Prix de Bahreïn.

"Non, c’est la réponse," lance Oscar Piastri, pilote McLaren F1.

"Je pense qu’il reste encore quelques ajustements à faire. Le processus avec la FIA et les constructeurs concernant le système de refroidissement s’est bien déroulé, et je pense que ce sera un grand avantage pour nous. Mais personnellement, je ne pense pas qu’il soit tout à fait prêt à être utilisé."

"Beaucoup de travail a été fait, mais je pense que dimanche, étant donné que c’est une course de nuit et qu’il fera un peu plus frais, je ne suis pas sûr que nous déclencherons le risque de chaleur. C’est à voir avec la FIA de toute façon. Si ce n’est pas obligatoire et si vous souhaitez l’utiliser, il y aura une pénalité de poids dimanche. Les risques étant faibles, je pense que personne ne le portera. Il reste encore du travail à faire, mais c’est sur la bonne voie."

"Ma réponse sera similaire à celle d’Oscar : non," poursuit Esteban Ocon chez Haas F1.

"Je pense que c’est une très bonne initiative de la FIA, qui nous aurait permis de résoudre certains problèmes rencontrés au Qatar il y a quelques années. C’est une bonne initiative, mais malheureusement, je ne peux pas vraiment l’utiliser pour le moment. La conception des baquets et de certains gilets est très différente de ce que nous utilisons actuellement. C’est beaucoup plus encombrant et plus grand. Il faudrait pratiquement refaire un baquet complet, et je ne suis même pas sûr que cela soit encore adapté aux virages."

"Donc oui, c’est une bonne initiative, mais je pense qu’ils ont besoin d’un peu plus de réflexion, ou de notre part aussi, pour mieux l’adapter. Je pense que ça ira pour cette semaine. La semaine prochaine – nous avons étudié les prévisions météo – ce sera peut-être une autre histoire. Donc, nous devrons peut-être l’utiliser la semaine prochaine. On verra bien."

Lance Stroll est du même avis : "oui, je pense pareil. Il y a encore du travail à faire, c’est la réalité. Tout dépend de votre volonté d’être au frais dans la voiture. Je pense que ça va servir uniquement sur des courses très chaudes si le produit ne s’améliore pas. Ce n’est pas très confortable, mais oui, on peut gagner quelques degrés avec, on verra bien."