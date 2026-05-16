’Nous serions tous pour’ : Bearman pousse pour le retour des V8 en F1

Le débat autour du futur moteur de la Formule 1, à l’horizon 2030 ou 2031 selon le président de la FIA, continue de prendre de l’ampleur au sein du paddock. Alors que la discipline vient tout juste d’annoncer une nouvelle évolution de ses groupes propulseurs hybrides avec davantage de puissance thermique pour 2027, plusieurs pilotes commencent déjà à se rallier à la position de Mohammed Ben Sulayem et soutenir un retour à des mécaniques plus traditionnelles. Oliver Bearman a ainsi affirmé que les pilotes seraient largement favorables au retour d’un V8 ou d’un V10 dans les prochaines réglementations techniques.

Depuis 2014, la Formule 1 utilise des V6 turbo hybrides, une architecture moteur qui a profondément transformé la discipline sur le plan technologique. Cette réglementation a connu cette année une nouvelle évolution importante avec une augmentation de la part électrique ainsi que l’introduction de carburants entièrement durables.

Le président de la Fédération Internationale de l’Automobile a toutefois reconnu un souci avec le ratio choisi entre thermique et électrique. Soutenant l’évolution prévue pour 2027, si elle est votée, Ben Sulayem a surtout déjà évoqué la possibilité de voir revenir un moteur V8 lors du prochain cycle réglementaire.

Invité à commenter ces annonces, Bearman tient d’abord à saluer le travail accompli par la Formule 1 au cours de la dernière décennie concernant le développement technologique des groupes propulseurs.

"La Formule 1 a fait un travail incroyable en étant à la pointe du développement des groupes propulseurs," a déclaré le pilote Haas F1.

"Toutes ces technologies ont été ou finiront par être transférées aux voitures de route."

"Par exemple, le carburant durable : ils ont été pionniers dans ce domaine et le carburant que nous utilisons aujourd’hui est entièrement durable, ce qui est fantastique."

Le pilote britannique reconnaît néanmoins que cette technologie représente encore un coût important.

"Oui, c’est un peu cher pour la mettre dans sa voiture de tous les jours, mais il faut bien commencer quelque part. Ils ont fait un excellent travail sur ce point."

Malgré cette reconnaissance du travail accompli par la F1 moderne, Bearman assure que les pilotes verraient d’un très bon œil un retour à une formule moteur plus proche de celle utilisée avant 2014.

"S’il existe un moyen d’utiliser ce carburant durable tout en ayant simplement un moteur classique, un V8, un V10, peu importe, je pense que nous serions tous favorables à cela," affirme-t-il.

"Nous verrons bien. J’aime la manière dont la F1 continue sans cesse à ouvrir la voie et à faire progresser les choses."

Mais l’aspect émotionnel et passionnel de la Formule 1 reste également très important aux yeux du pilote Haas.

"Bien sûr... évidemment, le pilote en moi et le passionné d’automobile adoreraient retrouver ces moteurs au son incroyable et aux performances exceptionnelles, ça c’est certain. Cela m’a fait vibrer dans mon enfance."

"Je n’ai jamais piloté une F1 qui ne soit pas une V6 hybride. Je vais bientôt en conduire une avec un V8 lors d’une démonstration, donc j’ai vraiment hâte de découvrir cela."