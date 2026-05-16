Ralf Schumacher révèle pourquoi il était ’plus difficile’ d’être le frère de Michael

Ralf Schumacher confie que vivre dans l’ombre de la célébrité de son frère Michael Schumacher lui donnait le sentiment d’être constamment surveillé et jugé, bien qu’il ouvre désormais sa vie privée aux caméras de Sky à l’approche de son mariage. Il s’apprête en effet à épouser son partenaire Étienne Bousquet-Cassagne, et Sky Deutschland filmera l’événement pour un documentaire Sky Original. Mais malgré ces projecteurs qu’il accepte de mettre sur sa vie, il ressent l’ombre d’un public d’abord acquis à la cause de son frère.

L’annonce de ce mariage a été faite plus tôt cette année, quelques années après l’officialisation de leur relation, et le coming out de Ralf, pour lequel il avait reçu le soutien de son fils David, qui avait salué le courage de son père dans un milieu où la cause LGBTQ+ est encore invisibilisée, et où très peu d’annonces de ce genre ont lieu, à l’image de nombreux autres sports. Après de nombreuses années de mariage avec Cora, l’ancien pilote avait révélé être en couple avec celui qui deviendra son futur mari.

"Nous sommes heureux de confirmer que Ralf Schumacher et son partenaire Étienne Bousquet-Cassagne vont se marier" indiquait le compte Instagram commun du couple. "Tous deux sont ravis des nombreux et aimables messages de félicitations qu’ils ont reçus. Ralf et Étienne ne feront aucun commentaire sur d’autres détails personnels et demandent gentiment que leur vie privée soit respectée. Merci de votre compréhension."

Le couple, qui se fréquente depuis 2022, doit se marier lors d’une cérémonie de trois jours à Saint-Tropez, en France, ce mois-ci. Mais l’ancien pilote révèle qu’il n’a pas toujours été à l’aise avec la célébrité, surtout lorsqu’elle s’accompagnait d’un tas de critiques. Sans un succès similaire à son frère, il a dû faire face à l’invasion de sa vie privée.

"Je ne pense pas que quiconque aurait pu être correctement préparé à ce qui s’est passé. Cela vous fait quelque chose quand vous devez sortir de votre zone de confort. Vous n’avez plus de vie privée. Peu importe où vous êtes, peu importe ce que vous faites, vous vous sentez surveillé, et surtout, jugé. C’est désagréable" déplore l’Allemand.

"Dans mon cas, bien sûr, c’était un peu plus difficile parce que j’avais un frère qui avait extrêmement réussi. Et au contraire, j’ai toujours voulu avoir ma paix et ma tranquillité. Vous ne pouvez pas dire à quelqu’un ’s’il vous plaît, je ne veux pas de ça aujourd’hui. Je suis assis ici au restaurant avec mes amis’. On se dit alors ’est-il si arrogant qu’il ne peut même pas se lever et prendre une photo ?’"