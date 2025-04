Norris serait ’impatient de voir la déception’ de Verstappen s’il testait la McLaren MCL39

Lando Norris pense que le circuit de Sakhir ne conviendra pas aussi bien à la MCL39 que les trois premiers tracés de la saison. Le pilote McLaren F1 s’attend à ne pas être favori pour le Grand Prix de Bahreïn, malgré le fait qu’il soit leader du championnat.

"C’est peu probable selon mon ressenti actuellement. On a fait un bon début de saison et c’est très bien, mais c’est un circuit à virages lents et c’est un de nos points faibles. Je n’attends pas des choses trop mauvaises mais ce sera un week-end plus compliqué que les précédents" a déclaré Norris.

Il note que Max Verstappen et Red Bull sont encore proches et s’attend à ce que le Néerlandais soit son rival principal pendant une majeure partie de saison : "On a pris un bon départ, on est toujours en tête. Certaines choses auraient pu être meilleures, mais elles ne l’ont pas été, et Max et Red Bull ont fait un très bon travail avec une voiture dont ils disent qu’elle est piégeuse."

"Mais de notre côté, on sait également quelles sont nos difficultés, et à quel point la voiture est délicate à piloter. Elle est rapide, on l’a déjà confirmé et reconnu, mais on a aussi fait des erreurs et l’on doit progresser dans certains domaines."

"La saison est encore longue, on n’est qu’à la quatrième course, donc on ne s’emballe pas, il reste du temps, on a encore du travail que l’on doit faire sur cette voiture avant de se concentrer sur l’an prochain."

"Mais j’ai eu de bons résultats, surtout sur les courses principales, j’ai perdu quelques points sur le Sprint. C’est un bon début mais on a encore des progrès à faire, on doit faire mieux car Max est proche derrière et je suis sûr qu’il le restera pendant longtemps."

Verstappen a dit au Japon qu’il serait "loin devant" dans une McLaren, mais Norris insiste sur les difficultés que présente la MCL39 à piloter et déplore que son rival parle sans savoir : "Je m’en fiche, il peut dire ce qu’il veut. Je m’en fiche, honnêtement. Tout le monde a son opinion et peut croire ce qu’il veut."

"Je pense qu’Oscar et moi sommes de bons pilotes. Il est meilleur sur certains points mais il n’est pas meilleur dans tous les domaines. J’ai beaucoup de respect pour Max, mais certaines choses ne sont pas vraies. Il peut venir tester notre voiture dès qu’il veut, je serais impatient de voir la déception sur son visage quand il sortira."