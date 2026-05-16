Hors Red Bull, trois options identifiées en F1 pour l’avenir de Verstappen

Max Verstappen pourrait-il quitter Red Bull Racing à moyen terme ? Pour Gunther Steiner, la question n’est pas tant de savoir si le quadruple champion du monde aurait des options, mais plutôt de déterminer quelles équipes en Formule 1 accepteraient réellement de bouleverser leur duo de pilotes actuel pour lui faire une place. L’Italien estime que seules trois destinations crédibles existent aujourd’hui pour le Néerlandais : Ferrari, McLaren et Mercedes, dans un marché des transferts où chaque baquet est déjà fortement verrouillé par des contrats à long terme.

Malgré un contrat longue durée signé en 2022 avec Red Bull, le plus long de l’histoire de la Formule 1 moderne, liant Verstappen jusqu’à fin 2028, les spéculations autour de son avenir ne cessent de réapparaître. Elles ont notamment pris de l’ampleur en 2024, lorsque Toto Wolff avait ouvertement exprimé son intérêt pour le pilote néerlandais, alors que l’équipe allemande cherchait un successeur à Lewis Hamilton parti chez Ferrari.

Dans le même temps, Red Bull traversait une période plus instable, tandis que la hiérarchie sportive en Formule 1 se resserrait. Si Verstappen est parvenu à décrocher un quatrième titre mondial consécutif cette année-là, McLaren a progressivement comblé son retard avant de s’imposer comme référence, avec un titre constructeurs en 2024, avant de récidiver en 2025 avec un sacre pilotes pour Lando Norris en prime.

Malgré tout, le Néerlandais avait tenu à calmer les rumeurs à l’automne dernier, réaffirmant son attachement à son équipe.

"La famille Red Bull est vraiment fantastique. J’ai aussi dit à plusieurs reprises que je voulais faire toute ma carrière ici. Cette opportunité existe toujours," avait-il déclaré.

Mais les spéculations continuent d’alimenter le paddock, avec Ferrari, Mercedes et McLaren régulièrement évoquées comme possibles points de chute. L’ancien pilote de Formule 1 David Coulthard estime même que Ferrari serait l’option la plus logique, où Verstappen n’aurait "qu’à arriver, piloter vite, probablement gagner les courses puis rentrer chez lui".

Pour Gunther Steiner, toutefois, le débat est ailleurs. L’Italien insiste sur le fait que le véritable enjeu est de savoir si ces équipes accepteraient de sacrifier leur organisation actuelle pour accueillir le Néerlandais.

"À mon avis, Max ne peut aller que dans trois équipes : Ferrari, McLaren ou Mercedes," a-t-il expliqué.

"Mais est-ce qu’il y a quelque chose de disponible en ce moment ? Peut-être pas. Mais est-ce qu’elles créeraient quelque chose de disponible pour Max Verstappen ? C’est ça la grande question."

"Qui est prêt à sacrifier ce qu’il a actuellement pour Max, parce que Max est, à mon avis, le champion. C’est le GOAT. Ce n’est pas le champion du monde actuellement, évidemment, c’est Lando, mais c’est un quadruple champion du monde."

Steiner estime que le palmarès de Verstappen, quatre titres mondiaux, 71 victoires en Grand Prix et 127 podiums, pourrait pousser certaines équipes à revoir leur hiérarchie interne, même si leurs pilotes actuels donnent satisfaction.

"Certaines équipes y réfléchiront," a-t-il poursuivi.

"Il suffit de regarder Ferrari quand ils ont laissé partir Carlos Sainz, qui faisait du bon travail, parce que le GOAT Lewis Hamilton est arrivé."

"Donc je pense que quelque chose comme ça doit arriver. Mais c’est aussi ce que Max va chercher. Et je suis sûr qu’on n’a pas besoin de lui dire de le faire."

"Il va regarder et discuter avec ces trois équipes, mais je ne pense pas qu’il y en ait une qui soit réellement focalisée sur lui pour l’instant. Il va sonder les trois et voir où il a la meilleure opportunité de viser un cinquième titre mondial."