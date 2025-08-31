Verstappen ne veut pas voir un circuit urbain remplacer Zandvoort

Max Verstappen souhaite que la Formule 1 choisisse un circuit traditionnel pour remplacer Zandvoort lorsque celui-ci disparaîtra du calendrier après la saison prochaine.

La F1 a annoncé l’année dernière que le Grand Prix des Pays-Bas ferait sa dernière apparition au calendrier 2026, un choix fait par le promoteur qui craint l’essoufflement de l’effet Verstappen.

D’ailleurs Zandvoort vient à peine de vendre ses dernières places hier pour le Grand Prix aujourd’hui.

"La demande de billets reste élevée mais ce n’était pas facile cette année. C’est fantastique que nous ayons à nouveau fait salle comble," a déclaré Jan Lammers, directeur du Grand Prix des Pays-Bas.

"Le succès du segment affaires est lui exceptionnel, année après année. Tous les forfaits affaires affichent complet cette année encore. Plus de 15 000 personnes se sont rendues sur le circuit jeudi pour des réunions d’affaires et des activités avec les partenaires et les supporters de l’événement."

"Le fait que les billets de samedi et dimanche affichent à nouveau complet souligne notre force en tant qu’événement à la fois sportif et professionnel."

Zandvoort espère faire la même chose en 2026, pour éviter toute perte financière avant de tirer sa révérence. Car le Grand Prix est uniquement financé par des fonds privés et doit faire le plein.

Qui pour remplacer Zandvoort ? La plupart des ajouts au calendrier de la F1 ces dernières années ont été des circuits urbains ou temporaires. La F1 se déroulera sur un nouveau circuit urbain à Madrid l’année prochaine, et des circuits similaires ont été ajoutés à Las Vegas en 2023 et à Miami en 2022.

Cependant, Verstappen souhaite que la F1 choisisse un circuit permanent pour combler le vide laissé par Zandvoort.

"Tant que nous n’ajoutons pas un autre circuit urbain, je suis satisfait."

"C’est dommage que la F1 quitte ce circuit seulement cinq ans après son retour sur le circuit rénové. Mais que faire ? Je suis déjà très fier d’avoir un Grand Prix à domicile depuis quelques années. Nous allons simplement en tirer le meilleur parti, en profiter encore un peu."

"Même sans la F1, c’est un circuit formidable pour piloter, quelle que soit la voiture. Alors, c’est sûr, je reviendrai avec mes propres jouets."

Verstappen a remporté les trois premiers Grands Prix des Pays-Bas après le retour de l’épreuve au calendrier en 2021 et a terminé deuxième derrière Lando Norris l’année dernière. Le circuit attire régulièrement de nombreux supporters enthousiastes pour le champion du monde en titre.

"Ça me fait vraiment sourire quand je conduis ou même quand je sors du stand. Voir autant d’orange est toujours très spécial. Bien sûr, ce n’est pas seulement une question de pilotage ; c’est une véritable fête pendant ces trois jours. Ils semblent toujours s’amuser, et je pense que c’est aussi très important quand on vient à un Grand Prix."