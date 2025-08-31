Ferrari n’exclut pas une surprise à la Brawn GP en 2026

La nouvelle réglementation pour 2026 va totalement modifier le paysage de la F1, selon plusieurs observateurs. C’est également l’avis de Frédéric Vasseur, qui pense que la révolution technique à venir en matière de châssis, d’aéro et de moteur va créer des surprises.

Selon le directeur de Ferrari, rien n’exclut qu’une équipe parvienne à créer la surprise de la même manière que l’avait fait Brawn GP en 2009, battant la Scuderia et McLaren, qui étaient les références lors des saisons précédentes, et remportant les deux titres quelques mois après avoir évité la faillite de peu.

"Personne ne peut prédire l’avenir" a déclaré Vasseur. "Je pense que personne n’aurait prédit en 2009 que Brawn serait quatre dixièmes plus rapide que tout le monde. Ils sont sortis de nulle part."

"On ne connaît pas non plus les performances passées, car c’est la première fois que nous avons un changement aussi important au niveau des pneus, du carburant, du moteur et du châssis. Les règlements sportifs sont différents en matière de déploiement d’énergie, etc., et tous ces éléments sont cruciaux."

Selon le Français, la complexité des moteurs 2026 fait que la puissance ne sera pas un facteur déterminant dans la réussite du V6 hybride : "Si vous regardez aujourd’hui, quand on parle du moteur, 90 % des performances concernent uniquement la puissance pure."

"L’année prochaine, je pense que l’accent sera davantage mis sur la maniabilité, le temps de réponse du turbo, etc. Cela signifie que celui qui aura le moteur le plus puissant aura peut-être aussi le meilleur en termes de maniabilité et de temps de réponse du turbo, mais ce ne sera peut-être pas le cas."

"Ce sera peut-être le genre de saison où un moteur sera le plus performant à Monza, et un autre à Monaco ou à Budapest. Nous revenons à l’ère des moteurs turbo et atmosphériques. Je pense que c’est passionnant pour la F1."

Et en plus des performances moteur, d’autres points techniques pourraient jouer un rôle crucial, dans un règlement très ouvert : "Quand on parle du moteur, il s’agit davantage de fiabilité, d’essayer d’en faire bon usage, d’assurer son bon fonctionnement, etc."

"Mais ce n’est plus le moteur qui fait la différence. L’année prochaine, ce sera une autre histoire. Si quelqu’un fait un meilleur travail sur les pneus, l’impact sur les performances, même s’il n’est que d’une demi-seconde, ne pourra pas être compensé uniquement par la puissance du moteur actuel."

"Il y aura donc des similitudes avec ce que nous faisons aujourd’hui, sauf que vous devrez prendre en compte le moteur dans l’équation. Il pourrait également y avoir des failles au niveau du châssis, comme nous avons eu le double diffuseur ou autre, ce qui pourrait ouvrir certaines opportunités."

Vasseur est convaincu que le retard de Ferrari n’est pas dû à quelque chose de net, mais qu’il s’agit d’une accumulation de détails à faire mieux : "Nous devons conserver la même approche. McLaren fait un travail fantastique cette saison, mais en termes de potentiel, ils ont deux à deux dixièmes d’avance."

"Mais c’est plutôt que nous avons dix éléments à améliorer sur la voiture qui nous font perdre deux centièmes de seconde. Ce n’est pas qu’ils aient une solution miracle qui leur fait gagner trois dixièmes."

"Nous devons donc garder cet état d’esprit. Ce n’est pas que nous devions changer quelqu’un qui nous apporterait quelque chose de magique, c’est que nous devons nous améliorer dans tous les domaines. Je pense que nous avons cette mentalité aujourd’hui."

Charles Leclerc avait été l’un des premiers à s’inquiéter des voitures de 2026 dans le simulateur, mais il admet que les derniers tests l’ont rassuré : "Le développement avance tellement vite que chaque fois que vous êtes sur le simulateur, il change, et il change beaucoup."

"Donc, au final, cela pourrait être plus normal que ce à quoi je m’attendais au début. Nous devons attendre de voir, car la courbe de développement est tellement importante en ce moment que vous pouvez voir quelque chose une semaine, mais une semaine plus tard, les choses sont différentes, dans une fenêtre différente."