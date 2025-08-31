Officiel : Hamilton, Verstappen, Norris, Sainz et Hulkenberg sous enquête au GP des Pays-Bas

Lewis Hamilton, Nico Hulkenberg, Carlos Sainz, Max Verstappen et Lando Norris sont déjà sous enquête de la part de la FIA pour des infractions commises avant même le départ du Grand Prix des Pays-Bas

Lewis Hamilton fera l’objet d’une enquête de la part des commissaires de la FIA à Zandvoort à l’issue de la course.

Avant le départ, où le pilote Ferrari s’est élancé de la septième place sur la grille, il a été constaté pour un incident à l’entrée des stands, qualifié d’infraction au drapeau jaune.

On ignore encore précisément les faits reprochés au septuple champion du monde de F1, les commissaires ayant confirmé que le quadragénaire ferait l’objet d’une enquête après la course, cinq minutes après avoir été constaté.

Hamilton n’aurait pas respecté un drapeau jaune lors de ses tours de reconnaissance en route vers la grille.

Pour les autres pilotes, selon les messages publiés par la direction de course, Nico Hülkenberg, Carlos Sainz, Max Verstappen et Lando Norris ont été signalés pour non-respect des instructions du directeur de course.

Ils ont en effet dépassé le temps delta maximal prescrit dans les notes données par Rui Marques. Selon la direction de course, l’incident fera l’objet d’une enquête des commissaires sportifs à la fin de la course.

La course du Grand Prix des Pays-Bas est à suivre en direct ici.