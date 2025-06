Verstappen donne une liste de 6 circuits que la F1 ne devrait pas quitter

Max Verstappen a tourné sur la boucle Nord du Nürburgring avec une voiture de GT3, et malgré le plaisir qu’il a pris sur ce tracé, il a tiré une conclusion qui était déjà évidente, mais qui lui a paru plus que jamais d’actualité : il sera impossible de voir la F1 revenir sur la Nordschleife.

"Je crains que ce ne soit pas possible avec les voitures de Formule 1 dont nous disposons actuellement" a-t-il déclaré. "Avec la vitesse du GT3, c’est acceptable et encore faisable. J’ai vu de temps en temps de vieilles images de Formule 1 sur la Nordschleife. Une chose est sûre : Une F1 à cet endroit, cela n’arrivera plus jamais. C’est beaucoup trop dangereux."

A défaut de courir sur la Nordschleife, Verstappen a couru à Zandvoort, un autre circuit historique sur lequel il a vécu des moments exceptionnels : "Absolument, cela reste très spécial. Ce sont aussi des courses qui ont apporté plus de pression."

"Surtout en 2022 et 2023, parce que tout le monde s’attendait à ce que je gagne, étant donné les rapports de force. Mais ce n’était pas si facile. En fin de compte, c’est ce qui a rendu les choses encore plus belles, notamment à cause de la toile de fond et de tout cet orange. Je chéris ces moments."

Selon le quadruple champion du monde, la Formule 1 devrait réduire son calendrier, et laisser des places à vie à six circuits qu’il liste : "En fin de compte, on espère qu’une culture du sport automobile se développera également dans ces pays."

"Mais si cela ne tenait qu’à moi, le calendrier serait très différent et comporterait moins de courses. Les circuits qui, à mon avis, méritent un ’statut à part’ et ont toujours leur place dans le calendrier, pour des raisons purement sportives, sont Spa-Francorchamps, Zandvoort, Silverstone, Imola, Suzuka et le Brésil."