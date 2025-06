La future star de Red Bull ? Le leader de la F4 se rêve en nouveau Vettel

Le prochain Arvid Lindblad est déjà sur la liste du Docteur Marko : Fionn McLaughlin, jeune protégé aussi de la filière Red Bull, mène actuellement la F4 britannique pour sa première saison en lice dans ce championnat réputé (pour ce qui représente également sa première saison en monoplace).

Le jeune Nord-Irlandais a de l’ambition et l’a fait savoir à la BBC : son objectif est de parvenir en F1 et de rejoindr un jour Racing Bulls.

« Si je suis dans l’académie Red Bull et que je fais du bon travail, alors c’est réaliste. Je vais travailler aussi dur que possible pour arriver en F1. »

« Red Bull me donne cette opportunité et j’ai la capacité d’y arriver. »

« Si l’on ne croit pas en soi, on ne peut arriver nulle part. »

« Quand je pilotais à l’âge de six ans, l’idée d’être en F4 ou F3 était quelque chose que je n’aurais jamais imaginé. Je suis fier d’être ici et je serai toujours reconnaissant pour les étapes que je franchis. »

Le père de Fionn McLaughlin courait en karting et il a toujours été sur les circuits avec lui. Mais Fionn ne fait pas de parallèle avec Max Verstappen – plutôt avec son idole, Sebastian Vettel.

« Toute ma vie, j’ai admiré Sebastian Vettel, depuis l’âge de six ans. »

« Je le trouvais incroyable, donc j’ai toujours eu ce rêve d’arriver en Formule 1, et avec Red Bull. »

« C’est formidable d’être dans l’académie et la F1 est mon objectif. Je suis heureux d’avoir cette opportunité. »

On raconte que Helmut Marko terrorise de nombreux jeunes pilotes, mais Fionn McLaughlin assure du contraire : il serait même sympathique !

« Helmut Marko est venu me voir et a dit : ‘Je pense que tu es un bon pilote et je te veux dans notre équipe’. Il a dit que j’avais du potentiel et qu’il m’emmènerait aussi loin que possible. »

« C’est un homme sympathique et il m’a donné l’opportunité de courir en F4. »

En F4 britannique, ont couru des pilotes aussi réputés que le duo actuel de McLaren (Lando Norris, et Oscar Piastri), Colton Herta et le prétendant au titre en Formule 2 Alex Dunne.

Mais le saut du karting vers la monoplace est ardu pour bien des pilotes : comment Fionn McLaughlin s’y est-il donc aussi bien adapté ?

« J’ai trouvé que le passage du karting n’est pas si mal. La façon de freiner est différente et c’est différent car l’espace dans la voiture est plus restreint. »

« Ce fut un changement mais je m’y suis plutôt bien habitué et je suis aussi performant que possible. »

« Je prends les choses étape par étape et l’important est l’objectif final de l’année, qui est le trophée du championnat. »

« Il faut être performant le plus vite possible dans ce sport. Être classé comme débutant est une bonne chose, mais j’essaie toujours de me concentrer sur le championnat principal. »

Comment faire aussi pour gérer la pression, quand on est un tout jeune pilote et loin encore de la majorité ?

« J’ai toujours de grandes attentes de victoire, mais j’essaie simplement de croire en mes capacités. »

« J’essaie de ne pas trop regarder vers l’avenir, je prends les choses étape par étape. Pour moi, il est important de bien faire mon travail là où je suis et de croire en ce que je peux faire. »

« Il faut continuer à obtenir des résultats, car si l’on ne fait pas du bon travail, on ne peut pas passer à l’étape suivante. »

« Évidemment, cela peut être difficile car il faut des résultats, mais c’est mon travail et c’est ce que je veux. »

« Je veux être un gagnant. Red Bull est une équipe qui gagne, je suis un pilote qui gagne, donc nous travaillons bien ensemble. »