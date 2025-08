Une Ferrari ’presque illégale’ : Russell révèle quel était selon lui le problème de Leclerc

George Russell soupçonne Charles Leclerc d’avoir perdu du rythme à la fin du Grand Prix de Hongrie parce que Ferrari s’inquiétait de l’usure des planches de sa voiture.

Le pilote Mercedes F1 a dépassé Leclerc pour la troisième place vers la fin de la course, assez facilement, car le Monégasque était presque 2 secondes plus lent que les McLaren et Russell alors qu’il était dans les mêmes temps lors des deux premiers relais.

"J’ai vu sa lenteur, alors j’ai supposé que quelque chose n’allait pas, mais pour moi quelque chose cloche," confie Russell.

"Encore une fois ils n’ont pas voulu dire quel était le problème avec leur monoplace."

Et Russell soupçonne donc Ferrari d’être préoccupée à nouveau par une usure potentiellement excessive de la planche sous la voiture de Leclerc.

Le pilote Mercedes F1 estime que Ferrari avait peut-être augmenté la pression de ses pneus lors de son dernier arrêt au stand, au 41e tour. Cela aurait surélevé la voiture et réduit l’usure des pneus, mais aurait également affecté sa tenue de route.

"Si Charles ne vous le dit pas, c’est que sa F1 allait devenir presque illégale. La seule chose à laquelle on peut penser, c’est qu’ils roulaient trop près du sol et qu’ils ont dû augmenter la pression des pneus pour le dernier relais."

"Et en le rattrapant j’ai remarqué que Ferrari utilisait un mode qui ralentissait le moteur en bout de ligne droite, là où l’usure des planches est la plus importante."

"C’est la seule chose à laquelle on peut penser, compte tenu des temps au tour, du mode moteur utilisé et d’autres éléments."