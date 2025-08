’Incroyable’, ’fantastique’ : Bortoleto est aux anges après sa 6e place en Hongrie

Gabriel Bortoleto a réussi sa troisième entrée dans les points en quatre course en terminant sixième du Grand Prix de Hongrie, son meilleur résultat en Formule 1. Le pilote Sauber F1 est évidemment ravi d’une telle performance après un début de saison très solide.

"Je suis tellement content, on a fait un travail incroyable, la voiture m’a donné une voiture fantastique pour la course d’aujourd’hui. On a réussi à tout mettre en place, la stratégie était bonne, et je ne vois pas comment on pouvait mieux finir la première moitié de saison" a déclaré Bortoleto.

Le Brésilien est maintenant impatient de prendre des vacances : "Je veux juste profiter avec ma famille maintenant, passer du bon temps avec eux, célébrer ces points et ce très bon résultat, ainsi que les progrès de l’équipe."

Nico Hülkenberg était qualifié en dernière ligne et de là, il savait que sa course était compromise : "Je savais que ça serait difficile en partant du fond de grille, avec le trafic. C’est difficile ici, la stratégie à un arrêt était la bonne pour de nombreuses personnes, donc celle à deux arrêts n’était pas la plus rapide. J’ai pris beaucoup de trafic."

"Mais je suis content que Gabriel ait été là pour marquer les points qu’il y avait. Pour ma part, tout remonte à hier et au fait que j’ai connu une mauvaise qualification, que je sois parti du fond de grille, ce qui était le début de la fin."

Malgré deux courses difficiles depuis son podium à Silverstone, l’Allemand reste positif : "L’état d’esprit est positif, on a montré qu’on pouvait revenir de loin depuis Barcelone, on est une équipe sérieuse dans le peloton pour les points, c’est la sixième fois de suite qu’on y rentre, et je pense que ça dit tout. Je suis heureux et fier et on doit continuer."