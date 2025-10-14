Un photographe fait le fact-checking des critiques de Sainz sur la réalisation de la F1

Récemment, Carlos Sainz a critiqué la réalisation de la Formule 1, qu’il accuse de privilégier les images people, et en particulier celles des copines des pilotes, à ce qui se passe en piste. Le pilote Williams F1 s’agace d’une réalisation ayant loupé tous les moments importants de la course à Singapour.

La FOM a tenu à se défendre, et elle a trouvé un allié ces derniers jours en la personne de Kym Illman, un des photographes les plus célèbres du paddock. Il a décortiqué la diffusion de la dernière course, et il a démenti que la réalisation avait donné trop d’importance aux copines des pilotes.

"De l’extinction des feux jusqu’à juste après le drapeau à damier, la retransmission de la course a duré une heure et 41 minutes" a déclaré Illman dans une vidéo sur sa chaîne YouTube. "Pendant ce temps, combien de copines ont-ils montré ? Cinq ? Six ? Deux !"

"Rebecca Donaldson à l’arrière du garage de Carlos, pendant huit secondes, et la copine de Lando, Magui, pendant sept secondes. Cela fait donc un total de 15 secondes sur une retransmission qui a duré 6060 secondes. Cela représente 0,25 % de la retransmission consacré à deux copines. N’est-ce pas exagéré ?"

Selon lui, toutes les autres réactions montrées ont concerné des figures importantes du paddock, comme des directeurs ou des ingénieurs : "En plus de cela, il y a eu un plan de sept secondes sur la sœur de Lance et son mari Scotty James."

"Les seules autres fois où ils ont quitté l’action sur la piste, c’était pour montrer Toto Wolff pendant 15 secondes, l’équipe McLaren sur le mur des stands six fois pour un total de 36 secondes et des plans uniques de Fred Vasseur, Bono, Peter Bayer, le directeur de l’équipe VCARB, et Andy Cowell, chacun pendant environ sept secondes."

Et le photographe de noter que ces séquences montrant le visage des personnes dans les garages restent très minimes en termes de temps total de diffusion : "Cela représente un total de 86 secondes, soit un peu plus d’un pour cent de la couverture."