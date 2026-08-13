Chez McLaren F1 et Mercedes, Piastri et Russell sont face à un tournant

Alors que McLaren a retrouvé le chemin de la victoire en Hongrie grâce à une évolution majeure de sa monoplace, les trajectoires de Lando Norris et Oscar Piastri continuent d’alimenter les discussions autour de l’avenir du duo. Pour Rob Smedley, une différence apparaît notamment dans leur rapport au projet McLaren, tandis que l’ancien ingénieur estime, du côté de Mercedes F1, que George Russell doit surtout retrouver la sérénité qui lui permettait de performer en début de saison.

McLaren dispose actuellement du duo de pilotes resté inchangé le plus longtemps sur la grille de la Formule 1. Lando Norris et Oscar Piastri sont tous deux engagés sur le long terme avec l’écurie de Woking, qui a connu une spectaculaire progression ces dernières saisons jusqu’à décrocher le doublé aux championnats du monde en 2025.

Norris avait alors remporté son premier titre mondial, tandis que McLaren s’était imposée au classement constructeurs une 2e fois de suite. Si la formation britannique n’a pas réussi à reproduire immédiatement cette domination en 2026, Norris a néanmoins continué à prendre l’ascendant sur son équipier, comme cela avait déjà été le cas durant la seconde moitié de sa campagne victorieuse.

Cette situation a conduit certains observateurs à s’interroger sur la possibilité de voir Piastri chercher un nouveau défi à l’avenir. Pour Rob Smedley, un départ pourrait effectivement être envisageable, mais uniquement si une opportunité plus intéressante se présentait.

"Oui, à condition que ce soit pour rejoindre une meilleure équipe," a ainsi répondu l’ancien ingénieur lorsqu’il a été interrogé sur l’hypothèse d’un départ de Piastri.

Au-delà du niveau de compétitivité de McLaren, Smedley estime surtout percevoir une différence dans la manière dont les deux pilotes envisagent leur avenir. Norris n’a jamais caché son attachement à l’écurie, allant même jusqu’à évoquer régulièrement l’idée d’y effectuer l’intégralité de sa carrière.

"Lando dit tout le temps : ’Je veux passer toute ma carrière ici’. Il est dans une période de lune de miel, il adore l’équipe, bla-bla-bla," a-t-il observé.

"Mais on n’entend pas vraiment Oscar dire : ’Je vais passer toute ma carrière ici’. Pas du tout même, il sait que McLaren s’est construite autour de Lando," a-t-il ajouté.

Cette différence de discours ne constitue évidemment pas une indication d’un départ imminent de l’Australien. Piastri reste lié à McLaren et l’équipe demeure l’une des références du plateau. Elle illustre toutefois deux rapports différents au projet, alors que la hiérarchie interne reste un élément central dans la perspective des prochaines années.

Russell doit retrouver son "état de fluidité"

La situation est différente chez Mercedes, où George Russell avait pourtant abordé la saison avec le statut de prétendant sérieux au titre. Vainqueur du Grand Prix d’Australie puis de la course sprint en Chine, le Britannique figurait naturellement parmi les favoris après les premières épreuves.

Mais la montée en puissance spectaculaire de Kimi Antonelli, combinée à plusieurs épisodes défavorables pour Russell, a progressivement inversé la dynamique. Antonelli a ainsi creusé l’écart au championnat, au point de devenir la référence de Mercedes après la première moitié de saison.

Pour Smedley, le problème de Russell ne se situe pourtant pas dans son niveau de pilotage. L’ancien ingénieur estime plutôt que le Britannique réfléchit désormais trop à sa situation, alors qu’Antonelli semble évoluer avec une décontraction qui lui permet d’exploiter naturellement son potentiel.

"Il faut être dans un état de fluidité, n’est-ce pas ? C’est là où se trouve Kimi actuellement. Kimi est dans un état de fluidité et il pilote de manière très naturelle. Lorsqu’il monte dans la voiture, il délivre sa performance, il ne réfléchit pas trop. Par conséquent, il ne surpilote pas, et tout se fait naturellement pour lui," explique-t-il.

Selon Smedley, Russell doit donc parvenir à sortir de cette spirale mentale dans laquelle la pression du championnat peut progressivement l’enfermer.

"On ne peut pas trop réfléchir. Et si j’observe George de l’extérieur et que j’écoute également ce qu’il dit, je pense qu’il réfléchit trop, très franchement," poursuit-il.

"Il n’y a aucun doute, et c’est un message pour George : il n’y a aucun doute sur le fait que tu sais piloter une voiture de Grand Prix. Absolument aucun doute au monde," insiste Smedley.

La comparaison avec Antonelli ne doit donc pas devenir une obsession. Pour Smedley, chercher à déterminer si l’Italien est intrinsèquement une, deux ou dix dixièmes plus rapide n’a finalement que peu d’importance dans la situation actuelle.

"Que Kimi soit un dixième plus rapide ou un dixième plus lent n’a aucune importance, n’est-ce pas ? Il faut qu’il remette de l’ordre dans sa tête, parce que c’est là que se trouvent désormais le temps au tour, les points et ce championnat du monde, pas dans son pilotage."

Les deux situations évoquées par Smedley ont finalement un point commun : elles dépassent largement la simple question de la vitesse pure.

La deuxième moitié de la saison permettra donc d’observer si ces dynamiques se confirment. McLaren a montré en Hongrie qu’une évolution pouvait rapidement changer la donne, tandis que Mercedes doit désormais gérer un championnat où Antonelli a pris l’ascendant sur son équipier.

Pour Russell comme pour Piastri, l’enjeu sera finalement de transformer leur potentiel en certitudes. L’un devra retrouver la spontanéité de son début de saison, l’autre devra continuer à démontrer qu’il peut imposer son rythme au sein d’une équipe à laquelle Norris paraît particulièrement attaché.