L’approche ’intelligente’ que nécessitent les F1 2026 est-elle ’moins gratifiante’ ?

Tom Kristensen estime que la réglementation 2026 de la F1 semble récompenser l’intelligence plutôt que la bravoure des pilotes au volant. Celui qui a été neuf fois vainqueur des 24 Heures du Mans admet que les voitures ne sont plus capables de passer à fond sur les circuits rapides, et que cela change l’approche des pilotes, qui doivent réfléchir davantage à ce qu’ils font, plutôt que d’enchaîner les courbes au courage.

Dans des virages comme Copse, Maggots et Becketts à Silverstone, les esses de Suzuka ou le Raidillon de l’Eau Rouge, Pouhon et Blanchimont à Spa, les pilotes ont calculé leur vitesse d’entrée afin de s’assurer que leurs batteries ne soient pas épuisées au moment d’aborder les lignes droites, ce qui a limité la vitesse à ces endroits clés.

"Sur certains circuits, bien sûr, comme la Hongrie, ils peuvent rouler en quelque sorte à fond" a noté Kristensen. "Mais il est vrai que vous avez eu Silverstone, Spa, Suzuka, peut-être Bakou, Monza également, où vous aurez ces choses-là. Mais cela témoigne simplement de la complexité de la Formule 1 en ce moment."

"Les pilotes ne décident pas, donc je dirais que ce n’est pas si gratifiant de passer, disons, de vrais virages d’hommes comme on le disait à mon époque, et vous devez probablement aborder un virage comme celui-là de manière un peu plus intelligente. Parfois, ce n’est pas aussi gratifiant."

La Formule 1 est considérée comme le sommet du sport automobile, et Kristensen estime que la catégorie doit être à la hauteur de son rang, en particulier à une époque où la technologie évolue rapidement.

"Mais de toute façon, la F1 est compliquée, elle est complexe, et il s’agit d’être intelligent, de créer une opportunité et de se créer un avantage. Si cela signifie que vous devez faire cela un peu différemment, alors je salue cela aussi."

Des pilotes comme Max Verstappen et Fernando Alonso ont été très virulents et francs dans leurs critiques du règlement actuel, et Kristensen peut comprendre pourquoi certains pilotes n’ont pas pris de plaisir à piloter les voitures de 2026.

"Du point de vue du pilote, nous aimons certainement être récompensés pour avoir parfois tout fait sur le fil du rasoir dans un virage. Donc oui, il y a un petit conflit là-bas. Mais je veux dire, vous voyez aussi que ces réglementations ont été élaborées il y a probablement cinq ans, interprétées et officialisées il y a quatre ans et demi maintenant."

"Et avec le délai nécessaire pour apporter les choses sur la table en Formule 1, convenues par les constructeurs avec la F1, avec la FIA, vous avez normalement un délai d’anticipation pour entrer dans le règlement, et le développement se produit."

"Probablement, on peut dire que c’est un peu en dessous des attentes quant à l’endroit où l’on se trouverait réellement en termes de technologie moderne, pour ainsi dire. C’est peut-être mon propre point de vue."

"Mais, maintenant, cela va être un peu ajusté pour l’avenir. En Formule 1, si quelqu’un a un avantage, il sera, bien sûr, réticent à apporter des changements, c’est donc une dynamique propre au fait d’être à l’avant-garde dans le sport le plus difficile au monde."

Interrogé sur les similitudes entre les tactiques de gestion de l’énergie des pilotes en Formule 1 et celles d’un pilote d’endurance, le Danois a répondu qu’il y avait des points similaires, le WEC ayant adopté l’hybridation depuis près de 15 ans.

"Il y a une part de cela, mais nous avons toujours dit que l’endurance était une course de sprint du début à la fin. Mais oui, parfois, si vous revenez à l’ancienne école, nous économisions un peu de carburant et, en arrivant avec une voiture à faible appui aérodynamique, par exemple à Monza, vous pouvez lever le pied un peu plus tôt."

"Et vous pouvez juste rouler en roue libre pendant ces 50, 60 mètres. Si vous faites cela sur certains tours, vous pourriez être en mesure d’être dans une fenêtre qui vous permet de faire un tour supplémentaire."

"Des choses comme ça, je dirais que c’est plutôt intelligent. Donc, en ce sens, il y en a certains aspects. Mais c’est quelque chose que nous faisions il y a 20 ans, et puis bien sûr nous avons commencé avec les voitures hybrides d’abord au Mans."

"Et c’était un peu similaire, où vous mettiez en œuvre la charge et où vous mettiez en œuvre le boost, où sur le circuit essayer d’optimiser de la meilleure façon possible, et ensuite toujours avoir une répartition manuelle au cas où vous défendiez ou si vous attaquiez vos concurrents, et j’aime ça."

"Mais il y a certains circuits en F1 où cela s’avère être juste un peu trop maintenant. Tout le monde en est conscient, mais on ne peut pas simplement claquer des doigts. Le public adore ça en attendant, et il faut laisser les pilotes travailler un peu plus dur. Et dans cette période, cela va définitivement s’améliorer."

Quant à savoir s’il aimerait personnellement courir en F1 sous la réglementation actuelle, Kristensen a déclaré qu’il préférerait personnellement une plus grande liberté au volant, mais pense que les pilotes sont heureux de l’expérience actuelle.

"Oui, j’aimerais bien, mais il y aurait de la pression si je ne suis pas performant. J’aurais préféré quand vous pouvez courir librement. Donc je parle de la récompense de le faire, mais la récompense en fin de compte pour un pilote de F1, c’est de gagner."

"Pensez-vous que Kimi Antonelli dira que c’est mauvais ? Non, il adore ça. Il mène le championnat, et il marche bien. Donc vous avez aussi dans le sport cette compétitivité pure, qui va changer le vocabulaire des pilotes et des équipes, mais je pense que tout le monde en est conscient."

"Vous avez la terre entière qui regarde maintenant, aussi, certains qui ne sont pas aussi investis dans les rouages, comme vous et moi, ils adorent ça. Ils trouvent ça absolument fantastique, le dépassement, puis le redépassement."

"D’accord, mais peut-être que vous devriez être un peu plus intelligent sur le tour quant à l’endroit où vous dépassez, parce que cette perspective sollicite certainement plus de capacité cérébrale pour bien faire, mais oui, ce n’est plus de la course à fond sur quelques circuits particuliers."